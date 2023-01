Hemoba promove ‘Sabadão Solidário’ para abastecer estoque crítico de sangue

A Fundação Hemoba promove, neste sábado (28), o "Sabadão Solidário", focado em doações para abastecer o estoque de sangue da instituição, que está em nível crítico para os tipos A+, A-, O-, O+ e B+. O "Sabadão" terá horário estendido, atendendo das 7h30 às 16h, na sede da instituição, na Avenida Vasco da Gama. Uma unidade móvel de coleta ficará no Salvador Shopping das 9h às 17h. Já no interior do estado, as unidades em Vitória da Conquista e em Jacobina atendem os doadores das 8h às 12h.



O diretor geral da Hemoba, Luiz Catto, alerta para a necessidade da doação regular de sangue neste período do ano. “Estamos com uma campanha de verão para chamar a atenção dos voluntários de que a solidariedade não pode tirar férias. Além da alta demanda de pacientes internados, sabemos que as férias escolares e o aumento do turismo proporcionam uma maior movimentação nas estradas baianas, o que amplia o risco de situações de emergência. Por isso, precisamos da colaboração de todos os nossos doadores, em especial os dos grupos O+ e O-”, diz Catto.

A campanha "Doar é a onda do verão" foi lançada no início do mês, para sensibilizar a população sobre a importância de doar sangue regularmente.

Em Salvador, os candidatos podem comparecer ao hemocentro coordenador, localizado na Ladeira do HGE, na Avenida Vasco da Gama. A sede funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 16h. Além da sede, os voluntários têm a opção de doar sangue nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. No Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir os horários de atendimento nas 21 unidades interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br/

Recomendações

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas respiratórios, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

A doação é rápida e segura. O volume de sangue doado é reposto pelo organismo naturalmente, em 24 horas. O material usado na coleta é descartável, eliminando riscos de contaminação para o doador.

Serviço:

Sabadão Solidário