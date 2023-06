Henrique Fogaça anuncia retorno ao programa MasterChef Brasil

O chef de cozinha Henrique Fogaça anunciou em seu Instagram, nesta quinta-feira (8), o retorno ao programa MasterChef Brasil. Fogaça contou que voltou aos estúdios da Band para gravar a nova temporada do programa que trará profissionais para o desafio de culinária.

“Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais”, disse ele na legenda, com uma foto no estúdio do canal.

Fogaça foi substituído em fevereiro pelo chef Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó.

“Sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito à família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve”, disse na época do seu afastamento do programa.