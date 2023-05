Herança deixada por Gugu inclui R$ 1 bi, mansões e até postos de gasolina

O apresentador Gugu Liberato conseguiu, ao longo dos anos à frente da televisão, juntar uma herança bilionária. O patrimônio, que vale FR$ 1 bilhão, tem mansões, aplicações em bancos, estúdios de TV e até lucros de redes de postos de gasolina.

Após morrer aos 60 anos, em 2019, vítima de um acidente doméstico, Gugu e sua herança viraram alvos de disputa judicial entre os filhos a viúva, Rose Miriam, que não teve seu nome mencionado no testamento deixado pelo apresentador.

Segundo o jornal O Globo, o testamento deixado por Gugu está dividindo entre:

75% do valor deve ser distribuído entre João Augusto, Sofia e Marina, seus filhos

Os outros 25% devem ser reservados para os cinco sobrinhos do apresentador.

Rose Miriam, poucas horas do enterro do apresentador, entrou com um pedido na Justiça para provar que mantinha uma união estável com Gugu e contestar a maneira como a herança seria partilhada. Ela pede, ao menos, 50% do valor total da fortuna.

Em contrapartida, os advogados do apresentador alegam que Gugu deixou uma mansão em Alphaville, em São Paulo, avaliada em R$ 6 milhões, juntamente com US$ 500 mil em investimentos.

As filhas Marina e Sofia foram emancipadas e ficaram do lado da mãe na disputa judicial, já o irmão, João Augusto, afirmou que a mãe estaria "manipulando" as irmãs.

João se mantém discreto nas redes sociais, mas desabafou sobre a segunda sessão da audiência que aconteceu na última segunda-feira (22):

"Fiquei muito surpreso quando (minhas irmãs) falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência", disse.

As irmãs, entretanto, pararam de falar sobre o assunto no Instagram, deixando o blog pessoal apenas para fotos, stories da vida diária.