Herança milionária de Kobe Bryant é dividida; veja os valores

O acidente de helicóptero que resultou na morte do astro Kobe Bryant, sua filha Gianna e outras seis pessoas completa dois anos nesta quarta-feira (26). Até hoje, a tragédia ainda reverbera no mundo do esporte, principalmente nos corações dos fãs de basquete e do astro por todo o mundo. Mas não é só o legado dele que segue dando o que falar.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, antes de morrer, o Black Mamba tinha um patrimônio de 600 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 3,2 bilhões de reais, na cotação atual.

O ídolo do Los Angeles Lakers e do basquete americano faturou 328 milhões de dólares em salários ao longo da carreira, além de outros 350 milhões com patrocínios, em acordos com a Nike, Sprite, McDonald's e outras grandes empresas.

A fortuna, segundo o jornal espanhol As, foi herdada pelas filhas do atleta, Natalia, Bianka e Capri, e pela esposa dele, Vanessa Bryant. Além dos valores, a viúva também assumiu alguns projetos do marido, como a Mamba & Mambacita Sports Fundation, uma organização sem fins lucrativos que treina jovens jogadores de basquete.

No entanto, a divisão da herança teve alguns obstáculos. Nos últimos meses, Vanessa teve de enfrentar a própria mãe, Sofia Laine, nos tribunais. A sogra de Kobe alegou que trabalhava como assistente pessoal do casal, e cuidava das netas sem receber nenhum valor por isso.

Segundo Laine, o astro havia prometido que ele cuidaria dela "pelo resto de sua vida". Um processo chegou a ser aberto, mas, em agosto de 2021, foi encerrado. Os termos do acordo não foram divulgados.