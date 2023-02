Herdeiros de Moraes homenageiam cantor no trio e no chão da praça

Como viver o Carnaval de Salvador sem um dos seus inventores? O primeiro cantor de trio elétrico, Moraes Moreira (1947-2020) fez falta no Carnaval de 2023, o da retomada após a pandemia de covid-19 ter impedido a festa por dois anos. Há quem acredite que, em 2021, independentemente do vírus maldito, a festa não aconteceu justamente pela ausência do artista. Neste ano, porém, a saudade de Moraes foi contornada e o cabelo preto comprido e encaracolado, junto com os óculos escuros redondos, característicos do cantor, estavam estampados em trios elétricos, prédios e outdoors de Salvador.

Na programação da festa, o filho do artista, Davi Moraes, e parceiros de música e de vida, desde os tempos dos Novos Baianos, como Baby do Brasil, Paulinho Boca e Armandinho, realizaram shows em sua homenagem. O governo da Bahia usou no Carnaval deste ano o mote “um Carnaval em cada esquina”, em referência à música do cantor. Já a prefeitura de Salvador fez o máximo para ocupar a Praça Castro Alves, um lugar referenciado em diversas músicas do artista e onde, aos pés do poeta [a estátua de Castro Alves], Moraes Moreira entrou para a história como o primeiro a cantar em um trio elétrico.

Nas ruas, seus fãs, órfãos da alegria contagiante do músico, também procuraram pelas lembranças eternas dele. Na Mudança do Garcia, o grupo Moraes e Moreira marcou presença com a blusa que estampa o rosto do cantor e compositor. Estes mesmos poderiam ser encontrados acompanhando o trio de Armandinho, Paulinho Boca ou Davi Moraes. E se perguntados sobre o primeiro Carnaval sem Moraes, a resposta era sempre a mesma: “tudo que a gente vive no Carnaval é por causa dele”.

O cantor e compositor Gerônimo Santana diz que não é hora de sentir saudade. Segundo ele, Moraes Moreira vive em suas composições. "A obra do artista é onde Deus tem o poder de fazer com que ele seja eterno. Tem uma música que eu acho que é o hino do Carnaval, que é Chame Gente", diz o artista, que cantou as músicas de Moraes no seu Buzanfan.

Saulo Fernandes também homenageou Moraes Moreira em todas as suas pipocas. No último dia oficial de Carnaval, ontem, no Centro, ele usou uma blusa estampada com o rosto do cantor. "Moraes Moreira no peito! Ele é duas coisas que eu queria ser: cantor de trio elétrico e poeta, um dia chego lá. Moraes, obrigado por tudo. Se não fosse você, a gente não estaria aqui", disse ele, citando também o centenário de Osmar Macedo, um dos inventores do trio.

Já Armandinho Macedo afirmou que a falta de Moraes acontece por tudo que ele representou. “A falta dele aqui no Carnaval é grande. No público, todo mundo fala dele, e são super amorosos, aplaudem e gritam quando se fala “Moraes Moreira”. Apesar dessa homenagem ser justíssima, é uma pena que ele não tenha visto isso em vida”.

Segundo o parceiro de vida e de composições como Chame Gente, entretanto, o amigo está eternizado nos filhos de sangue e nos “filhos da alegria” -- que se guiam na estrada musical que ele deixou para todos.

Um desses filhos musicais acompanhou o show de Paulinho Boca, no sábado. O estudante Rubens Portela, 23 anos, aprendeu a tocar instrumentos ouvindo Novos Baianos e principalmente a obra de Moraes. O jovem, que não vivenciou os tempos áureos da banda, lamenta nunca ter conseguido acompanhar um show do cantor no Carnaval. "O Carnaval de Salvador se deve a eles [os Novos Baianos]", afirma.

Marcelo Gonçalves, de 37 anos, foi à Praça Castro Alves vestido como Moraes: peruca encaracolada, óculos redondo e bigode. O motivo é que queria, de alguma forma, eternizar a presença do cantor na praça do poeta. “Ele é eterno”, diz.

No circuito Barra-Ondina, atrás do trio de Armandinho, o auditor fiscal Marcelo Dantas, 66, acompanhava o trio com a blusa do grupo Moraes e Moreira. “Ele é um embrião do show em cima do trio”, disse. “As pessoas não dão valor ao que é para dar valor. Pode gostar de Barra-Ondina, mas a gente tem que ter pelo menos respeito a quem faz o carnaval ser o que é", acrescentou Marcelo Dantas. Francisco Moreira, 64, acompanhou o trio de Armandinho da Barra até Ondina sem parar de dançar, e afirmou que esse era um carnaval “muito saudoso”.

A Praça do Poeta

O irmão de Moraes, Zé Walter, contou que o cantor tinha a intenção de transformar a praça Castro Alves, onde ele se consolidou, na maior referência do Carnaval da Bahia. Foi aos pés de Castro Alves que o artista se apresentou nas últimas vezes em que participou do Carnaval de Salvador

Em 2023, a praça abrigou uma grande homenagem a Moraes e foi lá que Davi fez show em homenagem ao pai no domingo e na terça de Carnaval, no projeto Pôr do Sol, e reuniu ainda Moreno Veloso, Baby do Brasil e Márcia Castro como convidados.

Este ano, no melhor espírito dos Novos Baianos, a prefeitura investiu em diferentes atrações para levar jovens, majoritariamente negros, ao circuito alternativo.

Pelo palco Donas do Som, movimento cultural com participação exclusiva de artistas femininas, passaram nomes como Sued Nunes, Tulipa Ruiz, Melly, Karol Conká, Anelis Assumpção, Larissa Luz e Rachel Reis.

Um circuito que, a partir deste ano, deverá ser ocupado principalmente por jovens negros é o que imagina o diretor da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro. De acordo com ele, o grande investimento da prefeitura não pretende fazer "voltar o Carnaval do centro", mas reinventá-lo.

"A praça Castro Alves aconteceu naquele tempo e foi importante naquele momento. A ideia é reinventar. Se você vier aqui meia-noite e ver o after do Batekoo, é uma loucura. O Pelourinho já está consolidado, é um Carnaval de família. Aqui, no centro, para mim, é Carnaval de preto. Esse é o caminho", argumenta.

Moraes certamente aprovaria, afinal foi ele quem decretou: “Chame gente, que a gente se completa, enchendo de alegria a praça e o poeta”.

