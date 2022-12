Herói da Argentina, Martínez provoca Mbappé em festa pelo título

Herói da Argentina na conquista da Copa do Mundo do Catar, o goleiro Emiliano Martínez provocou Kylian Mbappé na festa pelo tricampeonato. Durante a comemoração em Buenos Aires, nesta terça-feira (20), o jogador segurou um bebê de plástico e, por cima do 'rosto', havia uma foto do atacante chorando.

A referência era clara: os franceses reclamaram bastante da arbitragem na final. Mbappé foi o grande jogador da França na decisão do Mundial. O camisa 10 fez os três gols dos europeus, forçando primeiro a prorrogação e, depois, os pênaltis.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Messi próximo a Martínez, com o boneco nas mãos. O craque argentino é companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain.

Os torcedores também tiveram sua própria provocação. Levaram um caixão de papelão com o rosto do jogador francês estampado, e atearam fogo nele.

Coincidentemente, Kylian Mbappé também tem motivo para comemorar nesta terça-feira (20): é seu aniversário de 24 anos. O jogador foi o artilheiro da Copa do Mundo do Catar, com oito gols.