'Herói' do Corinthians faz promessa inusitada: 'Vou tatuar Messi'

A conquista do tricampeonato da Argentina na Copa do Mundo do Catar teve um torcedor ilustre: Darío Benedetto. O atacante do Boca Juniors viajou à Doha para a final, e comemorou no estádio Lusail o terceiro título da Albiceleste, em vitória nos pênaltis sobre a França. Agora, o jogador terá que tatuar o rosto de Lionel Messi.

Benedetto revelou que irá cumprir uma promessa de marcar o astro na pele. O camisa 10 fez sua quinta e última Copa, e liderou a Argentina em seu terceiro título, encerrando um jejum de 36 anos.

"Vou tatuar Leo Messi. Eu prometi e vou cumprir. Quero agradecer a ele para sempre", disse o jogador em entrevista à ESPN Argentina.

Benedetto é considerado uma espécie de 'herói' do Corinthians. Em 2018, ele marcou três dos quatro gols do Boca Juniors na semifinal da Libertadores, eliminando o Palmeiras - e garantindo a classificação dos argentinos para a decisão.

Já em 2022, o atacante encontrou o Timão nas oitavas de final e voltou a fazer a alegria dos torcedores: perdeu um pênalti ainda com a bola rolando e outro na disputa por penalidades, depois do empate em 0x0 no tempo normal.

O argentino viajou ao Catar durante a pré-temporada do Boca Juniors. Segundo o jornal 'Olé', o camisa 9 teve a permissão do treinador Hugo Ibarra e do vice-presidente Juan Román Riquelme para acompanhar a final do Mundial. Mas a torcidanão gostou da viagem do atacante, que perderá uma parte da preparação para 2023.