Herói do Leão, Gedoz valoriza empate fora: 'Pra comemorar'

O desempenho do Vitória contra o Criciúma deixou a desejar, mas o ponto conquistado pelo Leão fora de casa durante o empate por 1x1 com o Tigre, no estádio Heriberto Hulse, na noite desta terça-feira (15), foi valorizado pelo meia Felipe Gedoz.

Foi de Gedoz o gol que decretou o empate rubro-negro e impediu a derrota em Santa Catarina. O resultado foi importante por se tratar de um confronto direto contra o rebaixamento.

"A gente sabia da dificuldade que iria encontrar aqui. Time do Criciúma está atrás da gente, mas tem qualidade, sabe jogar. Infelizmente, no futebol, é assim, tem bons e maus momentos. É de se comemorar, sim. É um ponto. A gente começa um jogo com um ponto e não pode entregar. Mais uma vez a equipe está de parabéns. É descansar que o tempo é curto. Vamos comemorar esse ponto que foi importante", afirmou o meia.

Com o empate, o Vitória chegou aos 33 pontos e segue fora da zona de rebaixamento da segundona. O Leão volta aos gramados na próxima sexta-feira (18), quando recebe o Londrina, às 21h30, no Barradão.