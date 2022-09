Heróis do sertão: exposição retrata universo do vaqueiro; conheça

Visibilidade para novas narrativas e olhares. É com esse objetivo que nasce o projeto 16 Ensaios Baianos, encabeçado pela Fundação Pierre Verger para dar divulgar o trabalho de fotógrafos que vivem ou viveram na Bahia, principalmente a partir de exposições individuais em sua galeria, localizada no Centro Histórico. E quem abre os caminhos é o fotógrafo Ricardo Prado, com a exposição Vaqueirama - que transforma a figura do vaqueiro sertanejo num herói cheio de brasilidade.

A exposição terá sabor de cachaça e rapadura, com abertura quinta-feira (29), às 18h30. São 29 fotografias de vaqueiros encourados e seus cavalos, feitas nos sertões da Bahia e de Pernambuco. Retratar o vaqueiro como um herói mítico do sertão foi a intenção de Ricardo, mineiro criado no interior de São Paulo, mas que vive em Salvador desde a adolescência.

Ele fez os retratos sempre num plano de baixo para cima, utilizando luz de estúdio para mostrar detalhes e revelar, assim, a grandiosidade do conjunto homem/cavalo. “Usei como referência cartazes de filmes de ação, de super-heróis. Ao adentrar a caatinga - mata fechada e espinhenta, o vaqueiro encourado se funde ao seu cavalo, tornando-se um único ser: o centauro do sertão, criatura sobrenatural que não tem medo de nada quando sua missão é pegar o boi”, diz Prado.

As imagens foram produzidas entre 2015 e 2019, em 12 viagens a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e na região onde fica Floresta, Serrita, Itacuruba e Serra do Araripe, interior de Pernambuco. “Se fossem em preto e branco, passariam como fotos feitas há mais de um século, mas pequenos elementos como uma garrafa pet e uma pulseira de participante de torneio de pega de boi no mato trazem a imagem para o contemporâneo e eu fiz questão de não alterar isso no tratamento”, explica o fotógrafo.

Há fotos em movimento, nas pegas de boi, mas a maioria das imagens traz retratos pousados. A decisão foi tomada durante o processo de pesquisa para escolher as imagens, entre as centenas que integram um projeto de realização de um livro.

“Os retratos ganharam corpo na medida que fomos estabelecendo conexões com os fotógrafos viajantes de tempos idos, com a luz que dá uma personalidade ao trabalho dele, com o visível acolhimento e cumplicidade estabelecida entre o fotografo e o fotografado”, explica Célia Aguiar, curadora da exposição.

Diálogos

Segundo o coordenador cultural da fundação e responsável pelo acervo fotográfico de Pierre Verger, Alex Baradel, desde 2016 a Fundação vem desenvolvendo projetos dedicados a outros fotógrafos, quando firmou parceria com a prefeitura de Salvador, na criação do Espaço Pierre Verger da Fotografia, no forte de Santa Maria. Durante a pandemia, a fundação apoiou o projeto 150 Fotografias pela Bahia, destinado a arrecadar alimentos para pessoas em dificuldade.

“Durante estes projetos nós tivemos contato com muitos fotógrafos e percebemos a necessidade da fundação se envolver mais no contexto da fotografia baiana”, afirma. A ideia desta nova iniciativa é dar continuidade ao trabalho de interação com os fotógrafos baianos.

“É também uma forma de perguntar se existe uma fotografia baiana e o que é essa fotografia. Estas questões foram levantadas no passado e a gente quer dar continuidade a elas, ampliando o contato com fotógrafos ainda não conhecidos, especialmente aqueles provenientes de contextos sociais que não são bem representados na fotografia baiana, pessoas que vêm de bairros periféricos”, explica Baradel. Além disso, o projeto também prevê uma articulação a ser estabelecida nas regiões centro-sul do país.

Outra iniciativa é o lançamento do catálogo de cada uma das exposições individuais, que serão produzidos em paralelo às exposições, em formato 15 x 15 cm, com tiragem de 500 exemplares, permitindo aos fotógrafos divulgar seu trabalho após a exposição. Os catálogos serão vendidos, inicialmente, por R$ 40.

SERVIÇO

Exposição: Vaqueirama

Onde: Fundação Pierre Verger, na Rua da Misericórdia, 9, loja 1, Centro Histórico

Abertura: quinta, 18h30.

Visitação gratuita até fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 19h.