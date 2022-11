Hexa? Baiano com 6 dedos faz sucesso e vira alvo de grandes empresas

O baiano Joseval Almeida Thomé pretende contar nos dedos - literalmente - a quantidade de estrelas que a seleção brasileira terá no final da Copa do Mundo. Natural de Conceição do Coité, a 220 km de Salvador, ele tem seis dedos em cada mão e já virou celebridade entre marcas famosas.

Em conversa ao UOL, o baiano, que tem 45 anos, revelou que o MC Donald's e a gigante Antárctica contataram para fazer publicidade durante a Copa do Mundo.

"Eu fiquei muito mais conhecido. O pessoal do McDonald's entrou em contato comigo, eles querem para uma promoção [de lanche], e eu entro nessa divulgação, algo assim, segurando o lanche, 'a promoção do Hexa'", contou.

Apesar das propostas tentadoras, Joseval Almeida vai avaliar a situação, já que tem uma pequena empresa em Conceição do Coité e não sabe como ficará caso ele precise viajar para outro estado.

"A questão para fazer uma gravação é o deslocamento, porque moro aqui no interior da Bahia, tenho que ir de carro até Salvador, pegar avião... Então requer tempo", explicou.

Mesmo com as propostas, o baiano está preparado para receber o Hexa com os seis dedos. O primeiro jogo do Brasil será nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia, no Catar.