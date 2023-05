Híbrida, picape Maverick faz 17 km/l em trânsito urbano

Com a chegada da F-150, a Ford se consolidou como a marca com o maior portfólio de picapes no país. É uma situação de momento, pois Chevrolet e Fiat preparam o troco com a chegada da Silverado e da Titano. No entanto, a empresa que comercializa a Ranger saiu na frente com a primeira opção híbrida, o que esses concorrentes ainda não estão prevendo para o mercado brasileiro.



A propulsão que une um motor a gasolina a um elétrico não é novidade para a Ford, que já comercializou mais de 1 milhão de híbridos desde 2005. Inclusive, o fabricante foi pioneiro no país com o Fusion Hybrid. Porém, no universo das picapes a Maverick é a precursora dessa tecnologia.

Acompanhe as impressões a bordo da picape

Diferentemente do que acontece com Ranger e F-150, esse utilitário tem uma construção no estilo monobloco, como um carro de passeio, enquanto as outras duas possuem carroceria montada sobre chassi. Dessa forma, como a própria marca declara, é um veículo mais urbano - sem grandes pretensões off-road.



Essa é a segunda opção da Maverick no país, mas que tem o mesmo preço: R$ 244.890. A configuração que chegou há um ano utiliza um motor 2 litros turbo que entrega 253 cv de potência e tem tração integral sob demanda, mas sem reduzida. Ou seja, um sistema que atende mais para melhorar a aderência do que para ultrapassar obstáculos.



Nessa nova aposta, a Ford oferece um modelo que tem um bom desempenho e que agrega uma ótima autonomia, que pode ultrapassar 800 quilômetros com um tanque (57 litros). Em conjunto, o motor 2.5 litros - que trabalha no ciclo Atkinson - e o propulsor elétrico entregam 194 cv de potência e 21,4 kgfm de torque.



Esse último rendimento pode parecer pouco, principalmente quando comparado com os 38,7 kgfm da outra versão, mas graças a rapidez de entrega da máquina elétrica o resultado satisfaz. Tanto que a Maverick híbrida acelera de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos, mesmo pesando 2.359 kg. Mérito também da transmissão, que é do tipo CVT onde estão integrados o motor de tração elétrico e também um gerador. Para completar, os pneus são de baixo atrito.

Maverick na prática

O resultado mais esperado é relativo à eficiência energética e ele surpreende: 15,7 km/l em trânsito urbano e 13,6 km/l em rodovias, de acordo com o Inmetro. Na avaliação que fiz por 400 quilômetros em Salvador, a média foi melhor 17 km/l e, em estradas de São Paulo, o consumo foi de 15,4 km/l. Híbridos normalmente rendem melhor em trechos urbanos, onde a regeneração de energia é maior, principalmente pela recuperação em frenagens.

Ampla, a cabine da picape é prática, tem bons bancos e conta com sete airbags O acabamento interno é sempre bicolor e o banco do condutor é elétrico O câmbio tem um seletor rotativo, como no Bronco Sport Sob o banco traseiro há espaço para acomodar diversos tipos de objetos O acesso pode ser por um código, pela chave ou por meio de um aplicativo para smartphone Muitos porta-objetos estão espalhados pela cabine do utiliário A caçamba tem muitos recursos e acessórios práticos São 5,07 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,7 m de altura e 3,08 de entre-eixos

Ampla, a cabine da picape é prática, tem bons bancos e conta com sete airbags O acabamento interno é sempre bicolor e o banco do condutor é elétrico O câmbio tem um seletor rotativo, como no Bronco Sport Sob o banco traseiro há espaço para acomodar diversos tipos de objetos O acesso pode ser por um código, pela chave ou por meio de um aplicativo para smartphone Muitos porta-objetos estão espalhados pela cabine do utiliário A caçamba tem muitos recursos e acessórios práticos São 5,07 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,7 m de altura e 3,08 de entre-eixos

A Maverick oferece uma ótima dirigibilidade, apesar da posição vertical de direção, a tocada lembra a de um bom sedã. Mérito do conjunto de suspensões bem calibrado. A dianteira é independente, do tipo McPherson, com amortecedores com “stop” hidráulico. A de trás é formada por eixo de torção e molas de força vetorada.

Além de ser boa de guiar, a picape tem cabine ampla e a caçamba tem capacidade para 938 litros. Só não confunda espaço com capacidade de carga. Apesar das dimensões, essa caminhonete leva no máximo 659 kg a bordo - contando cabine e caçamba.

A caçamba pode acomodar até 938 litros e a picape tem capacidade para 659 kg de carga