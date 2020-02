Hidden comemora um mês no Centro Histórico

Projeto de ocupação urbana focado em vinho, música e cerveja artesanal, o Hidden não funcionará neste domingo (2), em função da Festa de Iemanjá. É lá no Rio Vermelho que os produtores Daniel Braga, Claudia Lima e Daniel Braga, vão comemorar um mês de funcionamento do espaço e os resultados obtidos neste primeiro mês de funcionamento.

Desde que estreou, a casa que funciona de quinta a domingo, a partir das 17h, registrou 133 horas de música e um público de mais três mil pessoas. Pelo palco, montado no espaço, passaram 66 artistas, num total de 55 shows, reunindo músicos jovens e veteranos, dos mais diversos gêneros musicais, além de diferentes DJS.

Dentre os artistas que se apresentaram no Hidden, estão Marcia Castro, Yacoce Simões, Paulinho Andrade, Luís Brasil, músicos do Rumpilezzinho e a cantora Brena Fonseca. Na próxima quinta-feira (6), o Hidden Salvador reabre as portas com novas atrações.