Hidden estende a temporada baiana por mais duas semanas

O Hidden Salvador estenderá esta temporada na cidade até o dia 20 de fevereiro. Inaugurado no dia 6 de outubro de 2021, na Rua Almirante Barroso, no Rio Vermelho, o projet está na sua segunda edição baiana.

Ao longo de cinco meses, o Hidden recebeu uma dezena de chefs de cozinha da cidade sob a curadoria do jornalista Ronaldo Jacobina. Desta vez, o convidado será o chef Massimo Cremonini, comandante do restaurante Cremonini, na Pituba.

Italiano da região de Lazio, Massimo Cremonini, que durante muitos anos esteve à frente da cozinha do Zafferano e que hoje está à frente de seu próprio restaurante, criou um cardápio especial para o projeto reunindo o melhor da gastronomia de seu país.

No menu, Mini Berinjela Organica a La Parmigiana , Fritto de Camarão e Lula, Steak tartare, Gnocchi de Linguiça Toscana Artesanal com Cogumelo Fresco e Molho branco e Cannoli com Recheio de Chocolate.

Em cinco meses na cidade, o Hidden teve sua cozinha comandada pelos chefs Edinho Engel e Danilo Fernandes (Amado), Vini Figueira, Guto Lago, Emanuele Nascimento, José Morchon (La Taperia) , Lomanto Oliveira (Fasano), Ricardo Silva (Carvão), Fernanda Possa (Trancoso) e Rosa e Gabriel Guerra (Larriquerri).

A partir desta quarta-feira (9), às 16h30, o projeto temporário focado em música e enogastronomia reabre as portas para celebrar o pôr-do-sol. Depois da passagem pela Bahia, o Hidden vai cumprir em Brasília sua quinta temporada.

O Hidden Salvador, que funciona de quarta a domingo, a partir das 16h30, continuará com sua programação reunindo o melhor da atual cena musical baiana, mais de 80 rótulos de vinhos das mais diversas procedências, drinques especiais e cervejas artesanais da Baden Baden.

Sobre o Hidden

O modelo de entretenimento nasceu em Brasília há cerca de quatro anos e tem como conceito dar vida a espaços abandonados através de pequenas intervenções físicas, programação cultural e artística, proporcionando ao cliente uma experiência diferente de um bar ou restaurante e apostando no autosserviço

Serviço:

O que: Hidden

Instagram: @hidden.salvador

Onde: Rua Almirante Barroso, nº 149, Rio Vermelho.

Quando: Quarta a Domingo

Hora: A partir das 16h30

www.hiddenbrasil.com.br

Whatsapp : 71 98792 1961