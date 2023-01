Hino centenário e procissão marítima marcam homenagens ao Senhor do Bonfim

Depois de dois anos sem festas as primeiras homenagens públicas ao Senhor do Bonfim começam nesta quinta-feira (5). O calendário litúrgico tem programação até o dia 15 de janeiro, mas o ponto alto da festa será na quinta-feira (12) quando acontecerá o tradicional cortejo entre a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

A programação começa hoje com o hasteamento da bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica Santuário, às 18h30. Em seguida, às 19h, terá início a primeira noite da novena. A cerimônia segue até o dia 14 de janeiro, sempre no mesmo horário, e cada dia terá convidados especiais. O hino ao santo vai substituir o cântico da Ave Maria.

Nesta quinta-feira (5), a celebração será comandada pelo padre Manoel da Paixão Gomes do Prado, pároco da Paróquia de Nossa Senhora dos Mares, e a comunidade será a primeira convidada.

Amanhã (6), a pregação será de Jonathan de Jesus da Silva, delegado episcopal para as Irmandades e pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, em Saramandaia. Os convidados serão os devotos da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Boa Viagem (confira a programação completa abaixo).

Desta vez, haverá uma procissão marítima na véspera do cortejo e o Hino ao Senhor do Bonfim, considerado por fiéis e artistas uma das letras mais bonitas da Bahia, será o tema da festa. Ele completa 100 anos em 2023. A Igreja está disponibilizando duas lanchas para fiéis, os ingressos custam R$ 80 e podem ser adquiridos na Basílica. Haverá café da manhã e missa durante o trajeto.

Já as camisas da Lavagem do Bonfim estão sendo vendidas por R$ 35, também na Basílica. O valor arrecadado será usado para custear as despesas com a festa. A tradição começou no século XVIII, mas, em 2021 e 2022, não houve procissão por conta da pandemia. Esse será o primeiro evento depois da última edição, em janeiro de 2020.

Confira a programação completa da festa em 2023:

Primeiro dia - 05/01/2023 | Quinta-feira:

18h30: Hasteamento da bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica Santuário, dando início à programação da festa 2023;

19h: Primeira noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. (Jo 1, 1-15)

Pregador: Padre Manoel da Paixão Gomes do Prado, Pároco da Paróquia de Nossa Senhora dos Mares.

Convidados: Paróquia Nossa Senhora dos Mares - Largo dos Mares

Segundo dia - 06/01/2023 | Sexta-feira:

19h: Segunda noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, luz do mundo. (Jo 6, 48-59)

Pregador: Jonathan de Jesus da Silva, Delegado Episcopal para as Irmandades e Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis – Saramandaia

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem - Boa Viagem

Terceiro dia - 07/01/2023 | Sábado:

14h30: Concentração dos membros do Apostolado da Oração (AO) no Santuário Santa Dulce dos Pobres (padroeira do apostolado), seguida de procissão eucarística até a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim.

19h: Terceira noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o bom pastor. (Jo 10, 11-16)

Pregador: Padre Alberto Montealegre Vieira Neves, reitor do Seminário São João Maria Vianney

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Massaranduba

Quarto dia - 08/01/2023 | Domingo:

07h30: Santa Missa Solene do Santíssimo Sacramento

19h: Quarta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, caminho, verdade e vida. (Jo 14, 1-6);

Pregador: Padre Manoel de Oliveira Filho, Vigário Episcopal para Educação, Cultura e Comunicação

Convidados: Irmandades, confrarias, ordens terceiras e a Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia;

Quinto dia - 09/01/2023 | Segunda-feira:

14h: Concentração dos enfermos com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com a realização da Santa Missa às 15h.

19h: Quinta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o Cristo filho de Deus. (Mt 16, 13-16);

Pregador: Cônego Lázaro Silva Muniz, coordenador da Comissão Arquidiocesana de Eucminismo e Diálogo Inter-religioso;

Convidados: Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II – Alagados

Sexto dia - 10/01/2023 | Terça-feira:

14h: Concentração dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística da Arquidiocese de São Salvador da Bahia para uma tarde de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com a realização da Santa Missa às 17h.

19h: Sexta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o pão da vida. (Jo 6, 47-51)

Pregador: Padre Edmilson Santos da Costa, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó – Paripe

Sétimo dia - 11/01/2023 | Quarta-feira:

07h, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá da Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim para o pier da Ponta do Humaitá, onde será iniciada a procissão marítima até o Cais da Praça Cairu.

Percurso: Segue até a Igreja de Nossa Senhora da Penha, logo após, em direção ao Porto da Barra, retornando para o Cais da Praça Cairu.

19h: Sétima noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, ressurreição e vida. (Jo 11, 17-27)

Pregador: Padre Antônio Ademilton de Santa Bárbara, Chanceler da Cúria e Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Brotas;

Oitavo dia - 12/01/2023 | Quinta-feira | Dia da Tradicional lavagem do adro da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim

07h: Saída da 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma” da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Neste dia, haverá recolhimento de doações de gêneros alimentícios.

Após a chegada a Caminhada, o reitor a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes da Silva, transmitirá da janela central da Igreja, uma mensagem, rezará com os fiéis uma oração pela paz e concederá a bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Depois deste momento, poderá ser realizada a lavagem do adro da Igreja.

Nono dia - 13/01/2023 | Sexta-feira:

19h: Oitava noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, videira verdadeira. (Jo 15, 1-12)

Pregador: Dom Valter Magno de Carvalho, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

Convidados: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Décimo dia - 14/01/2023 | Sábado:

19h: Nona noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, nosso mestre e Senhor. (Jo 13, 12-20)

Pregador: Padre Gilson Magno dos Santos, Capelão da Capela de Nossa Senhora da Vitória – Canela

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Penha de França

Dia festivo - 15/01/2023 | Domingo

05h: Alvorada

05h, 06h, 07h30, 09h e 15h: Santa Missa

10h30: Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária.

16h: Procissão dos Três Pedidos,

Local de saída: Igreja Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) - Chegando na Colina Sagrada, os fiéis serão convidados a dar três voltas em torno da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, fazendo três pedidos. O momento será finalizado com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.