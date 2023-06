Hiperideal vai inaugurar mais duas unidades em Salvador; saiba onde

O Hiperideal anunciou a inauguração de mais duas unidades, nos próximos meses de 2023, localizadas na orla do bairro de Jardim Armação e na Avenida Vasco da Gama, ambas até então representadas pela marca Bompreço.



Mantendo o foco na experiência do cliente e no compromisso com o atendimento, as duas novas lojas irão ser reformadas, garantindo a qualidade nos produtos selecionados, serviços agregados, segurança e estrutura.



Atualmente, o Grupo se consagra como a rede supermercadista 100% baiana que mais cresce em Salvador e Região Metropolitana e, para 2024, projeta ainda mais expansão e inovação no setor do varejo.



Trajetória

O Grupo Ideal surgiu no varejo em 1992, com o mercado Petipreço, e em 2002 inaugurou a primeira loja Hiperideal, no bairro de Stella Maris. Hoje, a marca é referência no segmento no que diz respeito aos avanços tecnológicos, atendimento, estrutura, portfólio de produtos e inovação.



Ao todo, são 44 anos de história, sendo 31 de varejo, fechando o ano de 2023 com 25 lojas, além do site e app próprios, 2 CDs e mais de 2600 colaboradores.



Confira os endereços das unidades que serão inauguradas:

Av. Octávio Mangabeira, 4435 - Armação

Av. Vasco da Gama, 864 - Brotas.

