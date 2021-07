Hiran, Tiganá Santana, Josyara e Yan Cloud estão em festival de música

Show, entrevista e podcast fazem parte do festival “Toca!”, que ganha versão virtual a partir desta quinta-feira (22). A programação, que segue até domingo (25), conta com a participação em vídeo de 12 artistas baianos, entre eles Tiganá Santana, Josyara, Hiran, Yan Cloud, Jadsa, Vírus, Neila Kadhí e Ian Lasserre.

A cada dia, às 18h, o projeto exibe três videocasts em seu canal no YouTube (/tocasalvador), além de um episódio do podcast “Toca! na Escuta”, que será publicado diariamente às 9h, em todas as plataformas de streaming. Os artistas Fatel, Mirceia Jordana, Juli e Andrezza Santos, do interior baiano, completam a grade do festival virtual.

Criado em 2018, o Toca! se propõe a ser um ambiente de promoção da música autoral contemporânea brasileira. Antes de mergulhar na versão virtual, realizou 19 edições com shows de artistas da Bahia e do Brasil, no Pátio do Goethe-Institut Salvador. O “Toca! na Mão” foi lançado em 2020: uma produção em videocast, com direção de Larissa Lacerda, que mistura shows com entrevistas.

Entre as novidades de 2021, está o lançamento do podcast “Toca! na Escuta”, que vai debater a produção cultural no campo da música, com participação de profissionais da área. Nos quatro episódios da temporada de estreia, que tem curadoria e produção de Raína Biriba e Ismael Fagundes, o foco será a inovação e a sustentabilidade em diferentes eixos do ecossistema musical.

Realizada pela Dimenti Produções Culturais, esta edição do “Toca!” tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

Toca! Festival Virtual de Música

Quando: Quinta-feira (22) a domingo (25)

Podcast Toca! na Escuta

Nas plataformas de streaming

Diariamente às 9h

· Ep. 1 – 22 de julho: “Inovação nos formatos de festivais e eventos de música”

Com Ana Garcia e Joilson Santos

· Ep. 2 – 23 de julho: “Tendências da produção musical e o audiovisual”

Com Jonathan Ferr e Nic Dias

· Ep. 3 – 24 de julho: “Sustentabilidade e monetização com a música”

Com Átila Santana e Enio

· Ep. 4 – 25 de julho: “Experiência do consumo de música e multimídias”

Com Bruno Zambelli e Naila Agostinho

Toca! na Mão [videocasts: shows com entrevistas]

Diariamente, às 18h

Em www.youtube.com/tocasalvador

· Dia 1 – 22 de julho: Josyara + Vírus + Juli

· Dia 2 – 23 de julho: Hiran + Ian Lasserre + Andrezza Santos

· Dia 3 – 24 de julho: Tiganá Santana + Jadsa + Fatel

· Dia 4 – 25 de julho: Yan Cloud + Neila Kadhí + Mirceia Jordana