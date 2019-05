História de amor, A Dona do Pedaço tem tragédia, vingança e criança roubada

Romeu e Julieta às avessas? De certa forma, sim. Assim como na obra imortal da literatura, Amadeu Matheus (Marcos Palmeira) e Maria da Paz Ramirez (Juliana Paes), casal de protagonistas da próxima novela das 21h da Globo/TV Bahia, são de famílias rivais.

Ao invés de Verona, na Itália, a primeira fase da história de A Dona do Pedaço - espécie de romance shakespeariano do sertão - é ambientada nos anos 1990, na cidade fictícia de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo.

Ela é filha do justiceiro profissional Ademir Ramirez (Genézio de Barros), enquanto ele, advogado, é da família dos Matheus

(João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação)

“Gosto dos códigos clássicos. Não é à toa que a primeira fase é fortemente influenciada por Romeu e Julieta”, conta o autor da trama, Walcyr Carrasco.

Especialista em alavancar Ibope, o novelista já adaptou vários romances clássicos e ganhou um Jabuti por sua tradução da peça de Shakespeare

(Foto: Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação)

Apesar das referências ao clássico, a história central do folhetim que tem direção artística de Amora Mautner e estreia segunda-feira será o poder feminino, representado pela protagonista Maria da Paz.

Ela vai perder seu amor, a família e precisará deixar a cidade para se reinventar em São Paulo. “Podem esperar uma mulher batalhadora e guerreira. Tenho certeza que muitas vão se identificar”, declara Juliana Paes. Após muita batalha, a personagem se transformará em uma empresária de sucesso. “O grande desafio está no fato dela ser a personagem mais próxima a minha verdade. Vinte anos depois, ela é uma nova mulher. Eu sou um pouquinho Maria da Paz“, antecipa Juliana.

(João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação)

Poder feminino

Para o autor Walcyr, Maria da Paz é a representação da mulher brasileira. “Ela começa a vender pedaços de bolo na rua e constrói uma fábrica e uma rede de confeitarias. É uma mulher de garra, fibra. Mas também é frágil afetivamente e apaixonada”, pontua.

"A trajetória da protagonista reflete a vida de muitas mulheres brasileiras. Quero que a novela dê forças para a batalha diária", diz Walcyr.

A força do feminino, aliás, é um tema presente na maior parte das obras do escritor. “Elas são mulheres que se impõem dentro de um universo violento, onde a morte é rotina. Dulce (matriarca dos Ramirez), interpretada de maneira incrível por Fernanda Montenegro, fica entre o amor extremo pela família e uma matriarca que comanda um clã de justiceiros com um pulso inigualável”, exemplifica.

Fernanda Montenegro (Dulce): Matriarca dos Ramirez, a avó de Maria é carinhosa e dedicada, mas é fria e precisa quando precisa defender a sua família. Mãe de Ademir, ensina a neta a fazer bolos

A personagem de Fernanda Montenegro terá grande destaque na primeira fase da novela. É Dulce quem ensina a neta Maria da Paz a fazer bolos, despertando nela a paixão pela culinária. A avó, porém, não concorda com a relação da neta com Amadeu. “Foi um tormento e um presente, de tremenda responsabilidade e qualidade. Senti que era alguma coisa nova, que tinha que dar conta de personagem com muita voltagem dentro da história. Estou curiosa para ver o que saiu”, afirma.

"Não me lembro de ter tido um desafio tão complicado como esse, foi um presente. O Walcyr escreve com muito cuidado e delicadeza", afirma Fernanda Montenegro.

Fernanda vai contracenar com Jussara Freire em A Dona do Pedaço após 14 anos - a última vez foi em Belíssima (2006). Mãe de Amadeu, Ticiana (Áurea Maranhão) e Vicente (Álamo Facó), Jussara é casada com Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos) e é um arquétipo da mulher que nasceu nos anos 1950. “Nilda traz consigo ‘meu marido é meu rei’. É difícil falar disso hoje, mas essas mulheres foram criadas assim. Ela teve filhos em 1970, mas tem o prazer de ser o útero daquela família e vai fazer tudo por eles”, conta Jussara.

Jussara Freire (Nilda): Mãe de Amadeu, Ticiana e Vicente, matriarca da família Matheus é casada com Miroel. Culpa a protagonista Maria da Paz pelo tiro dado em Amadeu em pleno altar

Filha de Dulce, Nívea Maria interpreta outra mãezona: Evelina, mãe da protagonista, que estará nas duas fases da novela. Nos tempos atuais, ela vai formar um triângulo amoroso com Ary Fontoura e a Suelly Franco.

Ary Fontoura (Antero): Advogado ajuda Maria e, depois, será consultor da rede de confeitarias. Será disputado por Marlene e Evelina. Esconde de todos que é um homem trans.

“Ainda não sei muito sobre o que vai acontecer após a passagem de tempo. Mas estou feliz que a nossa novela é uma história de amor e tem um mar de brilhantes da terceira idade. A teledramartugia de novela está precisando disso: do arroz e feijão básico. Penso isso por conta das reclamações que estão fazendo às novelas que estão no ar agora, que tentam trazer uma inovação e o público se ressente muito", opina a atriz, que tem 72 anos.

"Nesse momento difícil que o o Brasil vive, o público está precisando de uma leveza para mostrar os problemas. A nossa novela traz coisas cruéis, mas com humanidade", diz Nívea Maria.

Nívea Maria (Evelina) - de amarelo: Mãe de Maria da Paz e Zenaide, ela casada com Ademir. É simples, despojada, bem diferente do que Josiane espera ter como avó. Ao chegar em São Paulo, se aproxima de Antero

“Evelina quer que a filha vá embora desse inferno que é a briga entre as duas famílias. E a incentiva a Maria a ir para a cidade grande”, conta Nívea. Para isso, conta a mentira de que Amadeu morreu para Maria da Paz levar a vida em frente e se tornar uma mulher de sucesso.

Nívea Maria e Juliana Paes serão - pela terceira vez - mãe e filha na dramaturgia

Fernanda, Jussara e Nívea não serão as únicas veteranas na novela. A Dona do Pedaço têm ainda no elenco nomes de peso como Marcos Nanini, Natália do Vale, Nathalia Timberg, Nívea Maria, Rosi Campos e Tonico Pereira.

Rosi Campos (Dorotéia): Dodô é a mãezona da família de moradores de rua. É amorosa com o marido Eusébio e com os filhos. Após ocupação irregular, vira confidente de Maria

Marco Nanini (Eusébio): Filho de Cornélia e casado com Dorotéia, ele vive de biscates. Por ter dirigido o carro para Maria vender seus bolos, acha que ela lhe deve sociedade

Amor e vingança

Logo nos primeiro capítulos da trama, Maria da Paz subirá no altar com seu amor, mas o rapaz levará um tiro, e sua família, os Matheus, jurará vingança aos parentes dela, os Ramirez. Amadeu será dado como morto, mas reaparecerá na fase seguinte.

Juliana Paes e Marcos Palmeira no casamento de Maria da Paz e Amadeu

(Foto: João Miguel Junior/TV Globo)

“A possibilidade de estar em uma grande história de amor me cativa. Sabe aquela novela que irrita, no bom sentido? Que tem que ver amanhã? Espero que A Dona do Pedaço crie esse espírito nas pessoas“, comenta o protagonista Marcos Palmeira.

Dando vida à Josiane, filha de Amadeu e Maria, Agatha Moreira será uma das vilãs da história e vai tentar atrapalhar esse amor. “É um grande desafio. É muito legal a novela abordar essa questão da relação mãe e filha. Afinal, a mensagem é a força da mulher”, destaca a atriz.

Agatha Moreira (Josiane): Filha de Maria e Amadeu, Jô vai desprezar o pai. Envolve-se com Régis, mas decide aproximá-lo de Maria para aplicar um golpe na mãe

(Foto: João Miguel Junior/TV Globo)

Jô formará um triângulo amoroso com a mãe, Maria da Paz, e o playboy falido Régis (Reynaldo Gianecchini). “Com a personalidade parecida, Régis e Jô vão aplicar alguns golpes, principalmente na mãe dela“, antecipa o ator.

O encontro dele com Juliana Paes, inclusive, acontece 20 anos após Laços de Família: “Na minha primeira cena de Laços de Família eu estava muito nervoso, tenso à beça num cantinho. Logo eu vi uma menina, também estreante, tão nervosa quanto eu. Era a Juliana. Foi o nosso primeiro contato e isso marcou. Que bom que nos reencontramos quase 20 anos depois, agora mais maduros”.

Reynaldo Gianecchini (Régis): Charmoso, playboy sem juízo tem um lado vilão, mas é sensual e apaixonado. É mimado pela mãe, Gladys, e sustentado por Agno

E, por falar em amadurecimento, o próprio Walcyr ressalta que fez questão de trazer assuntos atuais para a novela. Virgínia/Vivi (Paolla Oliveira), por exemplo, será uma influenciadora digital, musa inspiradora de Jô.

Paolla Oliveira (Virgínia): Filha de Zenaide e Hélcio e irmã de Fabiana, ela é adotada por Otávio e Beatriz após ser separada da mãe na infância. Vivi se torna blogueira famosa

A filha de Maria da Paz nem imaginará que sua Vivi Guedes é, na verdade, sua prima desaparecida. Depois de ser adotada por Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Vale), Vivi terá se tornado uma das maiores influencers do país.

Fabiana (Nathalia Dill), sua irmã que terá sido criada no convento, a reconhecerá em um programa de TV e partirá para São Paulo.

Nathalia Dill (Fabiana): Irmã de Vivi é raptada pela família rival e deixada em um convento. Reconhece a irmã pela TV, a encontra e se aproxima. Mas se mostra bem vingativa

Invejosa, a noviça se envolverá com o boxeador Rock (Caio Castro), com quem armará um plano para dar o golpe em Agno (Malvino Salvador).

Caio Castro (Rock): Filho mais velho de Eusébio e Dodô, Rock sonha ser um campeão de boxe. Apesar de ser um atleta muito dedicado, carrega um lado sombrio

Malvino Salvador (Agno): Sócio de uma construtora, Agno é pai de Cássia e tem uma relação fria com a esposa, Lyris. Vai descobrir a sexualidade e deve ficar com Rock

Estreia da novela na Bahia: Para marcar o lançamento de A Dona do Pedaço, a TV Bahia fará oficinas de confeitaria gratuitas no Shopping da Bahia segunda (20), das 11h30 às 20h30. Inscrições no local.

Confira entrevista com Walcyr Carrasco

Um sinal de que A Dona do Pedaço deve cair no gosto do público é a sua autoria: a trama é escrita por ninguém menos que Walcyr Carrasco.

(Foto: Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação)

Consagrado por novelas marcantes como O Cravo e a Rosa (2000), Chocolate com Pimenta (2003), Amor à Vida (2013), Verdades Secretas (2015) e Outro Lado do Paraíso (2018), o novelista falou sobre a nova trama das 21h da Globo.

Que mensagem você quer passar nessa trama?

A de superação, coragem, esperança, amor e muita emoção. É uma novela que fala sobre o Brasil e também sobre esperança e a capacidade de ir pra frente, apesar das adversidades e isso através da personagem da Maria da Paz (Juliana Paes). Quero que a novela dê forças para a batalha diária. Maria da Paz é a mulher que tem garra, fibra, começa a vender pedaços de bolo na rua e constrói uma fábrica e uma rede de confeitarias. Também é frágil afetivamente e apaixonada. A trajetória dela reflete a vida de muitas mulheres brasileiras. Eu quero fazer uma novela com uma mensagem positiva que faça bem ao público, que seja um momento positivo no dia dele e que dê forças para a batalha diária.

Você também pretende trazer assuntos atuais?

Claro. A gente consegue unir vários universos. A trama fala também sobre internet, através da Vivi Guedes (Paolla Oliveira), com essa onda de digital influencer. Eu acho apaixonante esse mundo dos influenciadores digitais e da internet em geral. Como sou muito conectado, fui verificar como as coisas acontecem, como funcionam... Foi um trabalho de reportagem, praticamente. Vou mostrar, por exemplo, Jô (Agatha Moreira) comprando seguidores. Isso acontece muito! Descobri outras coisas também, mas só no decorrer da novela.

Qual foi sua inspiração para a protagonista Maria da Paz?

Minha avó paterna, Rosa, era uma grande cozinheira, fazia doces maravilhosos. Então cresci com esse amor por ela e seus doces. Adoro fazer bolos, ver a massa sendo batida, adoro comer os bolos! Cozinhar é muito dentro do meu universo. E eu tenho um apreço especial pela culinária. Mas também lido com a ideia de que as pessoas podem subir na vida utilizando aquilo que já sabem, um dom, e a vontade de lutar e trabalhar. Novamente, é a mensagem de esperança, da certeza de que todos podem encontrar seu lugar no mundo.

A novela conta a trajetória de Maria da Paz e apresenta outras personagens femininas fortes. Você costuma trazer para suas obras essas figuras. Pode falar um pouco sobre isso?

Todas as minhas tramas, ou a maioria delas, destacam a força do feminino. Em A Dona do Pedaço, elas são mulheres vigorosas, que se impõem dentro de um universo violento, onde a morte integra a rotina delas. Por exemplo, Dulce, sendo interpretada de maneira incrível por Fernanda Montenegro, fica entre o amor extremo pela família e uma matriarca que comanda um clã de justiceiros, com um pulso inigualável. Eu sei que esse personagem vai surpreender, e estou muito satisfeito que a Fernanda tenha aceitado esse papel.

*A repórter viajou a convite da Globo