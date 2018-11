História de diretor que adotou três crianças inspira filme

Católico praticante, pai de quatro crianças, Mark Wahlberg construiu a fama de um cara engraçado e legal. É justamente encenando um marido bacana que ele divide o protagonismo com Rose Byrne na comédia De Repente Uma Família, de Sean Anders, com quem Wahlberg trabalhou em Pai em Dose Dupla.

A história gira em torno do jovem casal Pate (Mark) e Ellie (Rose) que de repente se descobre disposto a aumentar a família. Para isso, eles buscam um site de adoção, mas acabam parando numa feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar.

O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie (Isabela Moner), uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela: um garoto de dez anos e uma menina de cinco. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam suas vidas por completo.

Com 81% de críticas favoráveis, a história é uma interpretação livre das próprias experiências do diretor e roteirista, que adotou três crianças e conhece bem o processo de adoção americano. “Passamos por momentos muito difíceis com as crianças se adaptando a nós e vice-versa. Não só nos adaptando a eles, mas também a sermos pais porque fomos do zero para três crianças de um dia para o outro”, conta. O elenco conta ainda com a simpatia de Octavia Spencer, vivendo a assistente social que viabiliza o processo de adoção e adaptação da nova família.

