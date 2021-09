História de Luiz Gama e Luíza Mahin inspira livro sobre levantes na Bahia

Por volta do ano 2000, o jornalista paulista Fernando Granato, 58 anos, lançava o livro O Negro da Chibata, sobre João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, que entrou para a história por liderar, em 1910, o levante armado dos marujos contra o uso de castigos físicos na Marinha brasileira.

Depois de concluir aquela biografia, o escritor interessou-se especialmente pelas revoltas da população afrobrasileira e resolveu dar continuidade ao tema. Lendo, naquela mesma época, o clássico Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Fernando se deparou com a Revolta dos Malês e se deu conta da importância daquele movimento que ocorreu na Bahia, em 1835. Sentiu que o caminho para um novo livro começava ali. Foi então que passou a se dedicar à história dos levantes negros na Bahia e passou 21 anos pesquisando, enquanto conciliava com o trabalho como jornalista.

E o resultado é o livro Bahia de Todos os Negros (Intrínseca/ R$ 60/ 224 págs.), que conta a história das revoltas do povo preto na Bahia a partir de duas personagens históricas abolicionistas: Luíza Mahin (não há informações sobre nascimento e morte) e seu filho, Luiz Gama (1830-1882), que, em junho passado, recebeu postumamente o título de Doutor Honoris causa pela USP. E também tem parte de sua história contada na cinebiografia Doutor Gama, de Jeferson De - que está em cartaz nos cinemas e também pode ser visto na plataforma Globoplay.

Luiz Gama

Luiz era filho de Luíza com um português com quem era casada. Mas, diante da repressão que caiu sobre os revolucionários, como era o caso dela, sentiu-se obrigado a refugiar-se no Rio de Janeiro. Luiz então ficou com o pai, um homem boêmio, que gastou todo o dinheiro que tinha e, quando se viu sem mais sem nenhuma renda, vendeu o filho como escravo, aos dez anos de idade.

No cativeiro, Luiz aprendeu a ler e escrever e reconquistou a sua liberdade. Acabou apaixonando-se pela literatura e publicou uma coletânea de poemas satíricos em que fazia crítica social e política do Brasil e em que denunciava questões raciais. Dedicou-se, sem cobrar nada, a libertar escravizados e, para isso, estudou a legislação que extinguia o tráfico negreiro.

Sobre Luíza, não há muitos registros, como reconhece o próprio Fernando, que até cogitou escrever uma biografia sobre ela.

"Mas quase não há documentação sobre ela, então ficava impossível. [O historiador] João José Reis, especialista em revoltas escravas, diz que ela é personagem misto de realidade possível, ficção abusiva e mito libertário. Ninguém sabe ao certo sobre a existência dela", revela o autor.

Mãe e filho se tornaram, então "fios condutores" desta reconstituição dos levantes que Fernando estudou. Debruçou-se sobre uma documentação bibliográfica, mas ele achava que não faria sentido apenas "requentar" aqueles registros. "Como sou repórter, achei importante visitar os cenários daqueles levantes na Bahia. A Revolta dos Malês passou pelo pé da Ladeira da Praça, depois pela Câmara Municipal, que já foi uma cadeia. Também fui ao Terreiro de Jesus, à Ladeira do Taboão... Queria mostrar o cheiro e a descrição desses lugares", diz Fernando, que, nessas duas décadas de pesquisa, calcula ter vindo cerca de dez vezes à Bahia.

Numa dessas visitas, foi conhecer a festa da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira. "Foi a primeira instituição feminista negra do Brasil. Muitas mulheres que hoje integram o grupo dizem que Luíza Mahian foi uma das criadoras dele", diz Fernando.

Fernando Granato passou 21 anos pesquisando a história dos levantes baianos (Foto: Divulgação)

Sabinada e Malês

No livro, dois movimentos ganham mais destaque: a Revolta dos Malês e a Sabinada. "A Bahia viveu uma tentativa de levante atrás da outra. Os escravos que foram para o estado nessa época eram da Costa da Mina, região onde hoje está o Benim. Eram muçulmanos que sabiam ler e escrever, muito cultos e guerreiros natos", observa o autor.

Aqueles escravizados haviam passado por muitas guerras na África e eram diferentes dos angolanos que haviam chegado anteriormente, considerados mais "dóceis" na perspectiva do colonizador. Os negros vindos da Costa da Mina haviam sido trocados por um fumo de baixa qualidade que se produzia na Bahia e não era aceito pelos portugueses. "Mas eles chegaram prontos para a revolta", observa Fernando.

Primeiro, aconteceu a Revolta dos Malês, em 1835. O movimento vinha sendo muito bem organizado e os negros iam aproveitar a manhã de 25 de janeiro, dia da Nossa Senhora da Guia, para tomar o poder, aproveitando que a cidade de Salvador estava voltada para as celebrações.

"Os malês queriam tomar o poder matando brancos e 'mulatos', pois se consideravam negros 'puros' e os outros eram seus inimigos. Eles queriam tomar o poder, mas dois mulatos libertos acabaram denunciando a revolta ao Senhor deles e o presidente da Província acabou sabendo", lembra Fernando.

Massacre

A ideia dos escravos era surpreender. Mas eles acabaram sendo surpreendidos pela polícia na madrugada do dia 25 de janeiro. Acabaram numa fuga pela cidade meio atabalhoada e terminaram massacrados. "Foi uma revolta abortada pelos policiais e aconteceu mais como uma reação à perseguição pela polícia", revela o autor.

Dois anos depois, veio a Sabinada, um motim que aconteceu por razões diferentes: era o período da Regência e o povo estava descontente com a Corte. "As pessoas não queriam alimentar o luxo da Corte. Na Bahia, houve movimentos liderados por civis e um deles era o Sabino, que tinha um jornal e conseguiu apoio das mais baixas patentes. Tomaram o poder para fazer a Bahia independente da Corte", diz Fernando.

As baixas patentes eram formadas por negros em sua maioria. Eles se entrincheiraram em um forte, dominaram a cidade e o Governo Provincial fugiu para o Recôncavo. O embate durou meses, até que o Governo Imperial mandou tropas que massacraram os rebeldes. "A Sabinada, embora não tivesse origem escravagista, tinha grande apoio dos escravos e libertos, que formavam a categoria que mais sofria na crise e nos desmandos da Corte. Eles odiavam os portugueses", observa Fernando.



Livro: Bahia de Todos os Negros - As Rebeliões Escravas no Século XIX

Autor: Fernando Granato

Editora: Intrínseca | Selo História Real

Páginas: 224

Livro impresso: R$ 59,90

E-book: R$ 29,90