História de Rita Lee e Roberto de Carvalho gerou hits e filhos

Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira (8), era casada com Roberto de Carvalho, 70, que foi também seu maior parceiro musical. Os dois foram apresentados por Ney Matogrosso, de quem Roberto era guitarrista.

"O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla", lembrou Rita no livro 'Rita Lee: Uma Autobiografia'. Ela e Roberto tiveram três filhos, Beto, Antônio e João.

Rita e Roberto

O álbum Rita Lee, que ficou conhecido como Mania de Você, por causa do sucesso da música de mesmo nome, foi o primeiro trabalho da dupla juntos.

"Meu bem, você me dá água na boca / Vestindo fantasias, tirando a roupa / Molhada de suor de tanto a gente se beijar / De tanto imaginar loucuras", diz o refrão da canção.

Rita contou que a composição foi feita pelos dois após sexo. “Foi em cinco minutos que a gente fez Mania de Você. A gente tinha acabado de transar, ele pegou o violão e eu o caderninho e começamos: ‘Meu bem, você me dá água na boca'… A gente estava em estado de graça', contou a cantora.

Juntos, os dois emplacaram vários hits, como Baila Comigo, Cor de Rosa Coque e Lança Perfume.

Autobiografia

Rita preparava um livro onde relatava as lutas que viveu contra o câncer em um livro inédito. "Rita Lee: Outra Autobiografia", previsto para lançar neste mês de maio. Ela havia sido internada recentemente.

No livro, a roqueira mais conhecida do Brasil contaria todas as situações que sofreu durante a luta contra a doença. Rita compartilhou um trecho do livro no Instagram, descrendo, com bom humor, que não achava que iria acontecer alguma coisa na vida.

Câncer

Rita foi diagnosticada em 2021 com câncer de pulmão e passou por imunoterapia e radioterapia. Nas redes sociais, a família divulgou algumas fotos durante o tratamento.

No início deste ano, ela chegou a ficar internada no Hospital Albert Einstein e um boato sobre sua morte repercutiu na internet. O filho da cantora desmentido a informação. Em abril de 2022, familiares anunciaram que ela estava curada da doença.

Carreira

Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947. Ela foi criada na Vila Mariana e se interessou pela música ainda na adolescência. Ela fez aulas de piano e tomou gosto pelo rock e pela MPB por influência dos pais, Charles Fenley Jones e Romilda Padula.

Em 1963, Rita teve sua primeira banda, a Teenage Singers, com mais duas amigas. O trio conheceu outros músicos, que compunham o Wooden Faces. Eles se uniram e viraram Os Mutantes - com Rita, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias.

Na banda, ela se consagrou como um dos maiores nomes da música nacional. A banda lançou seis álbuns, incluindo hits como A Minha Menina, Dom Quixote, Balada do Louco, Dois Mil e Um e Ando Meio Desligado.

Rita deixou Os Mutantes em 1972, após o fim do seu casamento com Arnaldo. No ano seguinte, elaformou a banda Tutti Frutti com Lúcia Turnbull, Luis Sérgio Carlini e Lee Marcucci. Com o grupo, a artista emplacou novos sucessos na carreira como Agora Só Falta Você, Esse Tal de Roque Enrow e Ovelha Negra.

Em 1976, Rita se casou com Roberto de Carvalho, e teve com ele três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee.