História do BTCA é tema de documentário que integra Panorama Coisa de Cinema

Os 35 anos de história do do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) são mostrados no documentário Memórias em Movimento, de Giovani Lima, filme que integra a Competitiva Baiana do XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema. O longa-metragem está disponível gratuitamente até 23h59 desta terça (2) no site do festival.

Primeira companhia oficial de dança do Norte-Nordeste, o BTCA inventou uma maneira própria de dançar. A criatividade resultou em sucesso internacional e colocou a dança da Bahia como um dos maiores expoentes da vocação artística do estado.

Para assistir a Memórias em Movimento e aos demais filmes da programação do festival basta se cadastrar no site xvi-panorama.coisadecinema.com.br e fazer suas escolhas. O festival segue até amanhã, em formato online e totalmente gratuito, totalizando quase 80 filmes na programação.