História do grupo Novos Baianos vai ser retratada em um grande teatro musical

(Divulgação)

Pedro Baby, filho de Baby e Pepeu Gomes será diretor musical do espetáculo

O grupo musical Novos Baianos – que teve na sua formação original os artistas Baby do Brasil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Dadi Carvalho - vai ser retratado em um grande musical dirigido por Otávio Muller. O espetáculo, que terá Lúcio Mauro Filho como autor do roteiro e Pedro Baby e Davi Moraes na direção musical, vai estrear em novembro. Hoje (27), às 10h30, a produção fará audições para formação do elenco, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A seleção será feita pela produtora Marcela Attberg, da Dueto Produções, que procura jovens com aparência de 18 a 26 anos e que toquem os seguintes instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, cavaquinho, bandolim, pandeiro, bongô, ganzá e surdo.



Poesia para comer

O artista visual Victor Venas lança, no dia 13 de setembro, às 19h, no Café da Sala de Arte de Cinema, no Museu Geológico da Bahia, o livro de poesias Abra aqui. A proposta do autor, que é um performer, é oferecer um produto impresso no papel de arroz comestível inspirado em haikis. Ou seja, os poemas do livro, que sai pela editora Cogito, serão servidos e degustados pelo público durante o evento.

(Foto:Melquíades Araújo/Divulgação)

Victor Venas vai servir poesia no coquetel de lançamento do seu livro

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Roberto de Brito/Divulgação)

Darabi deixou a carreira de atriz para virar ialorixá

Mãe Darabi nasceu Alba Cristina Soares, em Itabuna, e começou a vida como atriz, incentivada pelo escritor Mário Gusmão. Ao longo da carreira, atuou com atores como Jackson Costa e Carlos Betão até atender ao chamado dos orixás para comandar o terreiro Ilê Axé Odé Omopondá Aladê Ijexá, na terra do cacau. É lá que hoje a ialorixá, filha de Oxóssi, orienta espiritualmente suas centenas de filhos de santo. Nascida numa família pobre, a baiana que gostava de declamar poesia e que apreciava a arte, ingressou no Candomblé pelas mãos do ex-companheiro Carlos Betão que a levou ao terreiro, comandado pelo babalorixá Pai Catulembá, que é professor da Uesc, autor de diversos livros. À frente da comunidade de santo, Darabi continua apostando na arte, agora levando atividades artísticas para o terreiro e promovendo ações que ajudam seus “filhos” a pensar e a ter acesso a arte. Além disso, a ialorixá realiza no local o evento Julho das Pretas, que reúne no terreiro, durante o mês de julho, médicos, enfermeiros e outros profissionais de diversas áreas para prestar assistência médica, educação e orientação para os membros da comunidade do vilarejo Campo da Vitória, que fica na região cacaueira.



Resistência feminina

A atriz Leandra Leal é uma das convidadas da próxima edição do Projeto Mulher com a Palavra que acontece no dia 23 de setembro, às 20h, no Teatro Castro Alves. Arte, Pensamento e Resistência é o tema da próxima edição do projeto Mulher com a Palavra, que contará ainda com as presenças da cantora Liniker e da doutora em História, Giovana Xavier. A mediação será feita pela jornalista baiana Rita Batista.

(Foto:Daryan Dorneles/Divulgação)

Leandra Leal vai palestrar no TCA



Mulheres na cozinha

Três chefs do primeiro time da gastronomia brasileira, Roberta Sudbrack (Garagem da Roberta - RJ), Janaína Rueda (Casa do Porco - SP) e Ana Soares (ex-chef do Nabuco - SP), comandarão a cozinha do restaurante Amado, no dia 30 de setembro, onde irão preparar um jantar especial, a convite do proprietário da casa, o chef Edinho Engel. Esta é a segunda edição do projeto que reúne apenas mulheres cozinheiras preparando um jantar que o chef local apelidou de Jantar Magno. As reservas já estão sendo feitas.

(Fotos:Divulgação)

De cima para baixo,as chefs Roberta Sudbrack. Janaina Rueda e Ana Soares

Festa memorável

Com uma festa que durou três dias e que contou com jantares especiais, desfiles de moda e shows da Banda Eva e Thiago Arankam, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte comemorou 34 anos no último final de semana. Com todos os 300 apartamentos ocupados, o diretor-geral João Eça e a diretora de vendas, Maria Helena Santana, tinham ainda mais motivos para festejar. O resort, que faturou R$ 100 milhões no ano passado, está todo repaginado. As reformas, que consumiram cerca de R$ 2 milhões, contemplou o anfiteatro e o spa Anantara.

(Foto Philipe Monção/Divulgação)

Maria Helena Santana e João Eça, do Tivoli Resort Praia do Forte

Feijão com música

Nem bem chegou de um tour pela África do Sul e o empresário Nino Nogueira já está a todo vapor para o próximo evento que fará na sua loja NN Decor, na Rua da Paciência, no Rio Vermelho. Desta vez, ele comanda uma feijoada com balada, no feriado de 7 de setembro, a partir das 13h. Os ingressos já estão à venda.

(Foto:André Sá Gomes/Divulgação)

Nino Nogueira promove feijoada na NN Decor

Mais +

Uma das mais belas exposições a desembarcar na Bahia nos últimos anos, Imaginária, de Vik Muniz, que reúne obras gigantes criadas a partir de milhares de recortes de catálogos de exposições, revisitando a arte sacra através das figuras dos santos, ainda pode ser vista no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) até o dia 1º de setembro. Quem ainda não viu, deve correr para visitar porque é mesmo imperdível.



Menos –

A Chapada Diamantina tem sido prejudicada pela falta de apoio do poder público para atrair visitantes. Somente neste começo de semestre dois importantes festivais de música que acontecem na região, o Festival de Lençóis, com 20 anos de existência, e o Festival de Jazz do Capão,que via para a oitava edição, foram suspensos por falta de apoio do Governo do Estado. Bom lembrar que ambos os eventos atraem turistas para a região e movimenta a economia local.