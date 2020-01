História em realidade virtual é contada em exposição interativa no Gregório de Mattos

Já pensou se a reação a uma música fosse capaz de provocar emoções capazes de alimentar um sistema de energia em escala mundial? A partir de hoje essa provocação poderá ser vivida na Auss & Auss XP, um circuito expositivo, imersivo e interativo idealizado pelo músico baiano Nikima, 42, ex-Lampirônicos.

Em cartaz no Teatro Gregório de Mattos até o dia 10 de maio, com visitação gratuita, a exposição integra o ambicioso universo criado pelo artista ao longo de sete anos: a saga de ficção científica sobre um conglomerado, Auss & Auss, que domina economicamente a Terra ao ter o monopólio de produção de energia a partir de emoções humanas.

(Foto: Divulgação)

O nome estranho é uma referência aos sociólogos Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss (a sílaba final do nome de cada um deles), que estudaram a vida social a partir das relações de troca. "A discussão que eles propõem tem muito a ver com as reciprocidades da rede, e a minha história é uma grande crítica a isso", explica.

Na narrativa, Auss & Auss é um conglomerado dos irmãos gêmeos da família Auss que sobreviveu a uma tragédia nuclear na terceira guerra mundial e detém todos os meios de produção. Com o fim do petróleo, eles inventaram um sistema, o Acephalous, que gera energia a partir das experiências e emoções humanas com música e realidade virtual.

Transmídia, o universo se expande por diferentes mídias, de modo complementar. Em cada uma delas, é desenvolvida parte do roteiro, às vezes sob perspectiva de personagens diversos.

Quem navega pelo site (que pode ser acessado aqui), tem acesso ao ponto de vista de um funcionário da companhia, responsável por gerar pulsos de energia a partir daatividade cerebral intensificada por experiências audiovisuais. Lá, também estão as doze faixas que transportam o leitor/espectador/usuário diretamente para o universo proposto.

(Foto: Divulgação)

Até então, cada parte dessa história vinha sendo contada de forma dispersa, mas bastante planejada, em música, ilustrações, vídeos, games, realidade aumentada, camisas, textos e outros produtos. Agora, é a vez de reunir tudo em um único lugar.

"Esse é um projeto longo, que partiu de diretrizes muito bem definidas, mas que sempre esteve aberto a novos processos de criação, parcerias, oportunidades de negócios. Eu já tinha em mente criar um grande circuito para as pessoas vivenciarem essas histórias em um lugar físico, e agora chegou o momento", comemora o artista.

No início, ele até pensou em lançar a história em um livro. "Estava tudo engatilhado, até o editor dizer: "estamos num momento de funeral". Fui ver com readaptar, me inspirei na literaura pulp, e transformei a história, deixei mais concisa, rápida. Depois pensei em lançar um site com as músicas, e no momento da masterização das faixas, o produtor me perguntou se eu não pensava em fazer algo com óculos de realidade virtual. Na reta final desse primeiro lançamento, houve essa transformação, que deixou a história ainda mais atual e com um potencial maior".

(Foto: Divulgação)

Nikima ainda explica que mesmo unindo artes visuais, literatura, games e outros gêneros, foi a música o grande impulsionador do projeto. "O que me fez ir para a transmídia, sem nem mesmo saber, foi buscar novas formas de fazer música. Com o fim das grandes gravadores e a crise da indústria fonográfica nos anos 2000, passamos por uma mudança da cultura da informação nunca antes vivenciada", comenta.

O artista recorre a uma exemplo ilustrativo para explicar como a história é construída e distribuída. "Imagina que você tem um retroprojetor antigo, e você vai colocando várias transparências, sobrepondo umas às outras, e criando níveis de arquitetura da informação, de modo que você vai entendendo a forma, o que encaixa, o que não encaixa", conta.

Assim, ele arquiteta os conteúdos dessa narrativa em diferentes mídias e multiplica as formas de entreter o público com sua ficção, tornando-a atrativa e presente tanto no mundo físico quanto no digital. "Quero levar a música para um lugar efervescente e termodinâmico de criação", aspira, ao mencionar o poder que as graphic novels têm de mobilizar pessoas das mais diferentes gerações.

Lançado digitalmente em dezembro de 2017, o Auss & Auss esteve em dois festivais nacionais de inovação e tecnologia em novembro de 2018 (o Festival Zona Mundi – Circuito Eletrônico de Imagem e Som, e o Festival Rec ‘n’ Play), e no ano passado participou do Facebook Gaming Creators Cup - Garena Free Fire.





CIRCUITO EXPOSITIVO, IMERSIVO E INTERATIVO

O Circuito Expositivo, Imersivo e Interativo AUSS & AUSS XP ficará em cartaz na Galeria da Cidade no Teatro Gregório de Mattos no período de 29 de janeiro a 10 de maio, de terça a domingo, das 14 às 19 horas com entrada gratuita. Classificação: 6 anos.

EXPOSIÇÃO

No circuito, o público poderá conhecer a história de capítulos da primeira temporada de AUSS & AUSS num formato inédito de exposição com painéis ilustrados, textos e códigos QR com acesso a conteúdos exclusivos.

ESTAÇÕES DE REALIDADE VIRTUAL

4 estações de realidade virtual estarão disponíveis para os visitantes. A experiência imersiva dura em média 5 minutos e é um passeio virtual pela sede da AUSS & AUSS, um labirinto repleto de sons e cores que são comandados pela interação do público. No final da experiência, o visitante terá que decifrar um código e abrir um portal secreto.

ESTAÇÕES INTERATIVAS DE GAME

2 estações interativas estarão disponíveis para os visitantes jogarem games da AUSS & AUSS. Os games testam as percepções visuais e musicais dos jogadores.

A FANTÁSTICA CAIXA INTERATIVA

Um cubo com 18 metros cúbicos e revestido com paredes luminosas interativas estará disponível para o público. O visitante poderá adentrar a instalação e ativar os sensores para controlar as luzes e a música do cubo.

JOGO DE REALIDADE AUMENTADA

O jogo de realidade aumentada de AUSS & AUSS tem uma mecânica similar ao Pokémon Go. Os jogadores baixam o aplicativo na Google Play e saem a caça de “corações energéticos” (adesivos com códigos) espalhados no circuito expositivo.

Os visitantes terão que responder perguntas para descobrir onde estão escondidos os corações energéticos da AUSS & AUSS. Para isso, precisarão baixar o aplicativo e scannear os códigos à procura dos corações em realidade aumentada. Quem encontrar os corações descobre a verdade sobre partes da história de AUSS & AUSS.

BERIMBAU HERO

No circuito, o AUSS & AUSS lança o primeiro game do mundo controlado por um berimbau, uma espécie de "berimbau Hero". No game, desenvolvido pela AUSS & AUSS e a RAT KING Entertainment, os jogadores usam o berimbau para se movimentar ao mesmo tempo em que se defendem dos inimigos do mundo virtual.

O jogo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Residências Vila Sul do Goethe-Institut Salvador-Bahia em parceria com a Fundação Gregório de Matos, a Giro Planejamento Cultural, a RAT KING Entertainment e o AUSS & AUSS. A parceria conta com o apoio institucional da Fundação Kunststiftung Sachsen-Anhalt.

AS ASAS DO HERÓI ENERGÉTICO

Um par de asas criadas com o uso de Internet das Coisas estará disponível para os visitantes que poderão encarnar o papel do Herói Energético, um dos protagonistas da história. O visitante poderá tirar fotos, eternizando sua experiência no mundo ficcional de AUSS & AUSS.

BRINDES

Quem participar de todo o circuito estará concorrendo a brindes.

Serviço: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves). De 30 de janeiro a 10 de maio, de terça a domingo, das 14h às 19h. Gratuito. Classificação: 6 anos.