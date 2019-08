Historiador Franklin Oliveira lança dois livros sobre Independência do Brasil e da Bahia

O historiador Franklin Oliveira lança um novo olhar sobre a Independência do Brasil e da Bahia em dois livros, que serão lançados nesta quinta (29), na Livraria LDM do Itaú Glauber Rocha. Em Estratégias Políticas na Independência e O Brigadeiro Madeira de Melo – Uma História Desconhecida, Franklin questiona e chega a refutar diversos episódios da passagem do Brasil Império para a República, com ênfase no movimento da suposta libertação do crivo português.

Editados pelo próprio autor, os livros são fruto da pesquisa de pós-doutorado em história que Oliveira desenvolveu na Universidade de Coimbra (Portugal). O autor afirma que em suas pesquisas nada encontrou sobre personagens icônicos como Maria Felipa e o Corneteiro Lopes. Ele afirma, ainda, que não conhece qualquer declaração da Abadessa Joana Angélica defendendo a Independência. Por isso, reflete, sua denominação de “mártir da Independência” é uma manipulação quando Joana, verdadeiramente, é uma mártir da Igreja.

Através destas e de outras informações, o autor revisa a história como a conhecemos. A extensa pesquisa foi realizada em fontes e bancos de dados de dezenas de instituições do Brasil e de Portugal.

Franklin Oliveira acusa a historiografia tradicional de “romancear a Independência”, afirma que muitos de seus acontecimentos “figuram no panteão nacional sem serem comprovados” e que não se teria preocupado em “revelar seus bastidores”. Para o pesquisador, a proximidade do bicentenário do movimento deve ajudar a “revisar os fatos, separando o que aconteceu do que são simplesmente fake news”.

Serviço

O quê: Lançamento dos livros Em Estratégias Políticas na Independência (R$ 65) e O Brigadeiro Madeira de Melo – Uma História Desconhecida (R$ 50)

Onde: Livraria LDM (Itaú Glauber Rocha/Praça Castro Alves)

Quando: Quinta-feira, dia 29 de agosto, às 18h

Entrada gratuita