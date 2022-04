Histórias da Vida: conheça a trajetória de Ninfa Cunha

Ninfa só descobriu que poderia dançar quando já era adulta, o que lhe abriu horizontes sobre sua identidade, autoestima e desejo de vida. Ela tem uma doença degenerativa que lhe traz atrofias e limitação motora; é cadeirante. Quando conheceu a dança, chegou a formar um grupo, participar de festivais, fazer viagens com seus espetáculos. Hoje é gestora cultural e ativista pelos direitos da pessoa com deficiência; inclusive o de ser artista. Seu maior desejo é que a sua arte expresse questões do universo da pessoa com deficiência e deixe “marcas" no público.

Confira estes e outros relatos no documentário “Histórias da vida”, que mostra, através de depoimentos emocionantes de baianos, como a arte pode ser transformadora para quem enfrenta um problema de saúde ou atua na área e lida com as adversidades da profissão.

Com direção de Dayse Porto, o média-metragem foi realizado a partir da lei federal de incentivo à cultura, com patrocínio da Hapvida. A produção é da Maré Produções Culturais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal/Pátria Amada Brasil, com o apoio do jornal Correio.

Assista ao filme:

Acesse bit.ly/historiasdavida e conheça o projeto.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.