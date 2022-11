Histórico! Cristiano Ronaldo é o 1º jogador a marcar em 5 Copas

Cristiano Ronaldo não cansa de bater recordes. Nesta quinta-feira (24), em sua estreia na Copa do Catar, ele atingiu mais uma marca histórica: ao abrir o placar para Portugal contra Gana, de pênalti, o astro se tornou o primeiro jogador a fazer gol em cinco edições do Mundial.

O jogador estava empatado com outros três jogadores: o rei Pelé e e os alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose, que fizeram gols em quatro Copas. Com a edição do Catar, o craque português supera o trio.

CR7, aliás, já tinha alcançado uma marca história, logo no apito inicial: chegou ao seu quinto Mundial disputado, recorde compartilhado com outros sete jogadores. Entre eles, está o argentino Lionel Messi e os mexicanos Guillermo Ochoa e Andrés Guardado, que também chegaram ao quinto Mundial no Catar. Os quatro já tinham atuado na Alemanha-2006, África do Sul-2010, Brasil-2014 e Rússia-2018.

Os quatro outros recordistas estão aposentados. São eles: o ex-goleiro mexicano Antonio Carbajal (1950, 1954,1958, 1962 e 1966), o ex-zagueiro mexicano Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), o alemão Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990,1994 e 1998) e o ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon (1998, (2002, 2006, 2010, 2014).

Cristiano Ronaldo ainda acumula outras marcas históricas. Ele é o maior artilheiro entre todas as seleções nacionais no futebol masculino - são 118 gols marcados por Portugal até aqui. O craque de 37 anos também é o maior goleador da história do Real Madrid, com 450 gols marcados em nove temporadas, entre 2009 e 2018.