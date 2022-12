Histórico! Marrocos elimina Portugal chega na semifinal da Copa

Histórico. É difícil escolher outra palavra que represente tão bem o feito alcançado pela seleção de Marrocos neste sábado, 10 de dezembro. Com gol do atacante Youssef En Nesyri, os marroquinos venceram Portugal por 1x0 e estão classificados para a semifinal da Copa do Mundo Catar. Essa é a primeira vez que uma seleção do continente africano consegue chegar entre os quatro melhores em Mundial.

Outras três seleções da África já tinham chegado nas quartas, mas não se classificaram para as semis. Camarões, em 1990, Senegal, em 2002, e Gana na Copa de 2010. A Copa de 2010 foi a última que havia tido um país estreante em semifinais, que foi a campeã Espanha. Neste ano, além de bater a marca histórica, fez isso de forma inquestionável e contra duas grandes seleções, os espanhóis nas oitavas e Portugal nas oitavas.

O gol marcado saiu aos 42 minutos da segunda etapa, em um cruzamento na área feito pelo meia Attiat-Allah para En Nesyri se antecipar ao goleiro Diogo Costa e testar para as redes.

Antes disso, Portugal encontrava espaços por fora da área marroquina. A melhor defesa da Copa até aqui, ao lado da Croácia, com apenas um gol sofrido, fechava qualquer investida em tabelas ou infiltrações, obrigando os portugueses a arriscarem de longe. Mas nem João Félix, Bruno Fernandes ou Gonçalo Ramos conseguiram bater o goleiro de Marrocos Yassine Bounou.

Herói da classificação nos pênaltis contra a Espanha, o camisa 1 de Marrocos fez mais uma brilhante partida e foi decisivo na classificação de sua seleção para as semifinais. Na segunda etapa, parou mais uma vez João Félix, Cristiano Ronaldo, que saiu do banco mais uma vez, e todos os portugueses que buscaram o gol marroquino durante a partida. E quando não defendeu, viu Pepe perder um gol nos acréscimos ao cabecear para fora do gol.

O resultado da partida provocou muitas lágrimas. De um lado, as de alegria para Ziyech, Bounou e Hakimi. Do outro, de tristeza e frustração para um dos maiores jogadores da história, Cristiano Ronaldo. Aos 37 anos, essa foi provavelmente a última Copa do craque português em sua carreira.