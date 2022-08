Hit 'Tem Cabaré Essa Noite' é de baiano e foi composta há 3 anos; conheça a história

Sucesso recente na voz do cantor cearense Nattan ao lado de Nivaldo Marques, o "Rei do Lambadão", a música "Tem Cabaré Essa Noite", escrita em 2019, é composição de um baiano. Flávio Silva de Souza, de 39 anos, tem nas mãos esse e outros hits conhecidos na voz de cantores do sertanejo e do arrocha.



O soteropolitano também se arrisca como cantor, mas é nas letras que parece realmente saber como tocar o público. "Tem Cabaré Essa Noite" mesmo, ficou "esquecida" na gaveta e, do nada, está nas paradas, embalando as festas Brasil afora e nas clássicas dancinhas das redes sociais.



A música é, na verdade, uma versão de "Te Robaré", de Prince Royce, artista norte-americano de origem dominicana. Apesar do DNA baiano, a música foi composta em Goiânia. “Eu fui para Goiânia, compor em um estúdio de amigos meus e durante o dia colocaram a versão original. Fiquei o dia todo com essa música na cabeça”, contou em entrevista ao G1.



Além dessa, outras composições de sucesso do soteropolitano são "Canudinho", de Henrique e Diego; "Erro Planejado", de Luan Santana e Henrique e Juliano; "Vai Vendo", de Lucas Lucco; "Arranhão", de Henrique e Juliano; e "Despedida de Casal", de Gustavo Mioto.



Para quem quiser ouvir a música ao vivo e a cores em Salvador, Nattan estará entre as atrações do Villa Garden, no dia 11 de setembro.

Leia mais no Alô Alô Bahia