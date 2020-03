'Hoje é dia de Tereza Cristina, bebê': Vilã e Crô estão de volta com Fina Estampa

Com o fim surpreendente da primeira temporada da novela Amor de Mãe no último sábado (21), estreia hoje (23), na TV Globo/Rede Bahia, a reprise de Fina Estampa. A novela das 9 fez sucesso com seus personagens marcantes, como Pereirão (Lilia Cabral), Crô (Marcelo Serrado) e Tereza Cristina, interpretada por Christiane Torloni.

Escrita por Agnaldo Silva, Fina Estampa (2011) é a antecessora de Avenida Brasil (2012), novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Na época, as duas obtiveram bons números de audiência e se tornaram as mais vistas da década de 2010. Na média, Fina Estampa chega a vencer Avenida Brasil com 39 pontos de audiência contra 38,7 da sua sucessora.

Boa parte desse sucesso se deve à Tereza Crisitna, a típica vilã cômica que marca os telespectadores. “É uma socialite sem limites nem pudor”, como descreve sua interprete Christiane Torloni. Tereza Cristina é esposa do chef de cozinha Renê (Dalton Vigh), por quem é apaixonada. Ao lado dele e de seus dois filhos, Renê Júnior (David Lucas) e Patrícia (Adriana Birolli), tem a vida que julga perfeita.

Tereza não vive sem o mordomo, Crô (Marcelo Serrado), outro personagem marcante da novela. Tão marcante que ganhou duas continuações nos cinemas: Crô: o filme (2013) e Crô em família (2018).

A chance de circular pelo mundo de luxo é o que mantém Crô ao lado da patroa. A vilã é herdeira da fortuna dos pais e ocupa seu tempo com as mais inusitadas formas de gastar dinheiro.

“Eu pude com a Tereza Cristina atuar no gênero da comédia, algo que eu adoro. Ela e o Crô tinham uma carga de vilania que os deixavam adoravelmente maus, mas com uma certa leveza. IAcredito que essa dualidade tenha sido responsável pelo sucesso”, diz Christiane Torloni

A vilã vive com a família numa bela casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ao contrário de Pereirão, que até mora no mesmo bairro, mas numa casa mais simples, com os três filhos, Quinzé (Malvino Salvador), Amália (Sophie Charlotte) e Antenor (Caio Castro).

As vidas dessas famílias se cruzam quando Antenor e Patricia, colegas da faculdade de medicina, se tornam namorados. O rapaz tem vergonha de Pereirão e não a apresenta para sua namorada. Só que a guerra fica declarada quando o marido de Tereza Cristina conhece e se encanta pela sogra da filha.