Hoje é dia: rei Roberto Carlos completa 80 anos

Hoje (19) é dia de comemorar os 80 anos do “rei” da música brasileira: Roberto Carlos. A alcunha conferida ao cantor pode não ser um título de nobreza de fato, mas seu reinado musical está registrado na história do MPB.

Roberto Carlos cantou na Rádio Nacional antes mesmo de gravar o seu primeiro disco. Sucesso da Jovem Guarda, o homenageado desta semana conta que recorreu bastante à Nacional para divulgar suas canções.

Em depoimento à emissora, Roberto Carlos conta que foi frequentador assíduo de programas de auditório transmitidos na época, principalmente os comandados por Paulo Gracindo.

“A Rádio Nacional tem uma importância muito grande, muito linda na minha carreira”, revelou o cantor octogenário nas ondas do rádio.

Para ouvir o depoimento completo, assista ao vídeo abaixo:



"E vinha lá de Niterói pra ir à Rádio Nacional / Usando aquele antigo e tão surrado meu blusão de couro / Ia cantar a minha esperança num programa de calouros..." - Letra da música Minha Tia (Roberto Carlos)

Quando foi a vez de a Rádio Nacional fazer 80 anos, especialistas e o próprio rei Roberto Carlos relembram os tempos em que a Jovem Guarda vivia nos corredores da Nacional. Reveja o que ele disse no trecho abaixo, retirado do programa Caminhos da Reportagem:

Roberto Carlos 80 Anos

O Canal Brasil exibe nesta ssgunda (19) três filmes com o aniversariante do dia: “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura” (15h15), “Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa” (16h55) e “Roberto Carlos a 300 km por Hora” (18h30). A partir de 15h15, livre

Roberto Carlos, Músicas e Memórias: os 80 anos do Rei

Em depoimentos inéditos, dezenas de músicos, jornalistas e personalidades de diversas áreas falam de sua relação com a música de Roberto Carlos. O site também disponibiliza um episódio de 2012 da série “Estação Saci” sobre a história da Jovem Guarda.

Site do Itaú Cultural, grátis

Roberto Carlos durante show realizado na capital paulista em 1991 ( Foto: Julio Do Valle/Estadão Conteúdo/Arquivo) Roberto Carlos, em foto de 1961 (Foto: Arquivo Nacional) Cantor Roberto Carlos é visto durante apresentação no programa Jovem Guarda, da TV Record, em São Paulo, em 1968 (Foto: Estadão Conteúdo/Arquivo) Cantor Roberto Carlos se casa com Cleonice Rossi em um cartório de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com a presença da imprensa, em 1968. (Foto: Estadão Conteúdo/Arquivo) Roberto Carlos, homenageado pela Beija-Flor, durante apresentação da escola de samba no segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2011 do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí (Sambódromo) (Foto: Patrícia Santos/Estadão Conteúdo/Arquivo) 'Emoções em Jerusalém' foi o especial de fim de ano de Roberto Carlos em 2011; show foi reprisado em 2020 por conta da pandemia ( Foto: TV Globo / Zé Paulo Cardeal) Roberto Carlos chega para embarcar no cruzeiro 'Emoções em alto mar' em 2015 ( Foto: Celso Tavares/G1) Gravação do especial Roberto Carlos na Ópera de Arame, em Curitiba, em 2019 (Foto: TV Globo/Fábio Rocha) Roberto Carlos no cruzeiro 'Emoções em alto mar' em 2015 (Foto: Celso Tavares/G1) Marisa Monte canta no Especial 'Simplesmente Roberto Carlos' (2016) ( Foto: TV Globo/ Mauricio Fidalgo) Rita Lee e Roberto Carlos no especial de fim de ano de 2008 ( Foto: TV Globo / Frederico Rozário) Roberto Carlos é recebido por cerca de 60 mil pessoas no Maracanã para comemorar 50 anos de carreira em 2009 (Foto: TV Globo / Rafael França) Wanderléia e Roberto Carlos no show em comemoração aos 50 anos do Rei, em 2009 ( Foto: TV Globo / Rafael França) Roberto Carlos nos bastidores do programa "Os Trapalhões" (Foto: Acervo Grupo Globo) Roberto Carlos foi entrevistado por Jô Soares em 201 (Foto: TV GLOBO / Zé Paulo Cardeal) Roberto Carlos e a atriz Myriam Rios, com quem teve um relacionamento de doze anos, em foto de junho de 1988 (Foto: Juvenal Pereira/Estadão Conteúdo/Arquivo) Roberto Carlos e o Velho Guerreiro no programa 'Cassino do Chacrinha' ( Foto: Acervo Grupo Globo) Roberto Carlos, acompanhado da esposa Maria Rita, recebe benção do Papa João Paulo II, em outubro de 1997 ( Foto: Raimundo Valentim/Estadão Conteúdo/Arquivo) Roberto Carlos, em foto de abril de 1969 ( Foto: Alfredo Rizzutti/Estadão Conteúdo/Arquivo)

Para comemorar o aniversário do Rei, famosos postaram os parabéns nas redes sociais. Artistas, amigos e fãs prestaram suas homenagens ao cantor, e um parabéns especial veio do perfil do filho Dudu Braga, que publicou uma declaração da neta.



No Instagram, o produtor musical colocou um vídeo da neta do Rei, Laura, dando os parabéns: "Vovô, feliz aniversário. Um beijo com uma estrela azul", diz ela. Dudu Braga escreveu na legenda: "Nesse dia tão especial nossa Blogueirinha manda um feliz aniversário muito fofoooooooooo e com muito amor para o vovô".



Gal Costa publicou uma foto antiga ao lado do cantor: "Feliz aniversário, meu querido Roberto! Muita saúde e luz no seu caminho. Parabéns". Nana Caymmi também prestou sua homenagem: "Parabéns e feliz aniversário ao meu querido amigo. Deus te proteja sempre, com carinho da sua Nana. Beijo".



Vanessa da Mata escreveu uma linda declaração. "Gratidão é o que se diz a um artista dessa qualidade, que nos traz lembranças, lindas letras, voz (...). Gratidão eterna por sua existência. (. .) Parabéns pelos 80 anos e se possível, fique mais um tantão conosco com muita saúde, paz, alegrias e saúde para os seus."



A cantora Simony, postou um vídeo e fotos antigas, da sua época de Balão Mágico, junto com o Rei. "Feliz aniversário meu amigo de tantos anos. Obrigada por tantos conselhos e por sua amizade", agradeceu.



Toni Garrido escreveu: "Feliz aniversário, Rei! Parabéns pelos seus 80 anos! São muitas emoções vividas!", enquanto Amado Batista desejou "toda saúde, paz e sucesso!" para seu querido amigo.



O diretor artístico da Globo Mário Meirelles comemorou o dia especial: "Aniversário do meu amigo e irmão camarada Roberto Carlos, só quem tem você como amigo sabe o verdadeiro valor da palavra". A jornalista Renata Ceribelli escreveu: "Obrigada por manter aceso o romantismo em nossos corações".



A atriz Lilia Cabral reproduziu o trecho da música de Roberto Carlos: "Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Feliz aniversário".



Outras homenagens vieram da ex-jogadora de basquete Hortência, do jornalista Cesar Filho, do ator Eri Johnson, do dançarino Carlinhos de Jesus e dos músicos João Lenhari, Tunai, DJ Memê - entre outros.