Hoje no Catar: Argentina e França estreiam na Copa do Mundo

Duas seleções campeãs de Copas do Mundo entram em campo neste terceiro dia do Mundial do Catar. Argentina e França são as protagonistas dos gramados nesta terça-feira (22). Se você é fã do futebol dessas equipes, fique ligado na programação a seguir, pois a agenda começa bem cedinho.

Argentina x Arábia Saudita

O duelo válido pelo Grupo C abre o dia. A bola rola às 7h (horário de Brasília), no estádio Lusail, o mesmo da estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na quinta-feira (24). A Argentina é a grande favorita no confronto, ainda mais com Messi em campo. O camisa 10 chegou a ficar fora de dois treinos no Catar, mas participou da atividade de véspera do jogo e foi confirmado no primeiro jogo do Mundial. Dona de uma defesa bem postada, a Arábia Saudita costuma sofrer poucos gols e pode dificultar para o ataque do país sul-americano. Treinada pelo francês Herve Renard, a equipe tem Salem Al-Dawsari como destaque.

Dinamarca x Tunísia

Após um ano e meio de uma parada cardíaca, a presença do meia Eriksen é uma vitória para a Dinamarca. O jogador é o garçom da equipe treinada por Kasper Hjulmand. A Tunísia entrará em campo desfalcada do goleiro Bechir Ben Said, que sofreu uma lesão muscular e ficará fora da estreia. O jogo é válido pelo Grupo D e será disputado no estádio Cidade da Educação, às 13h (horário de Brasília).

México x Polônia

As atenções deste duelo estarão voltadas principalmente para o atacante Lewandowski, principal astro da Polônia. O goleiro Szczesny, o volante Krychowiak, o meia Zielinski e os atacantes Piatek e Milik também prometem ajudar bastante a equipe europeia. O México tem no seu ataque o ponto forte e as fragilidades da defesa como principal fator de atenção, apesar do goleiro Guillermo Ochoa ser um dos destaques da seleção da América Central, que é treinada por Tata Martino, ex-Barcelona. O jogo é válido pelo Grupo C e acontecerá às 13h (horário de Brasília), no estádio 974.

França x Austrália

Os apaixonados pelo futebol francês não verão em campo Benzema, Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kanté, Maignan e Kamara. Todos estão fora da Copa do Mundo do Catar por causa de lesões. Com uma equipe desfalcada, a França estreia no Mundial diante da Austrália apostando no talento de Mbappé. A Austrália também não poderá contar com o ponta-direita Martin Boyle, que sofreu uma lesão no joelho e foi cortado da Copa. O jogo é válido pelo Grupo D e será disputado às 16h (horário de Brasília), no estádio Al Janoub.