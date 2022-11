Hoje no Catar: Cerimônia de abertura e primeiro jogo da Copa do Mundo

Acabou a espera! Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e outros tantos astros vão começar a esbanjar talento nos gramados árabes em busca da taça mais cobiçada do futebol. Prepare o seu coração, pois a Copa do Mundo do Catar começa neste domingo (20).

A cerimônia de abertura inicia às 12h (horário de Brasília), no estádio Al Bayt, aproximadamente uma hora antes do jogo inaugural entre a seleção anfitriã e o Equador. Confira a seguir todos os detalhes dos dois eventos para acompanhar as emoções deste primeiro dia do mundial

Cerimônia de abertura

As atrações da festa inicial ainda rendem mistério. Estão garantidos o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, e o rapper Lil Baby, responsável por uma das canções da trilha sonora do mundial, mas outros astros não foram confirmados. Os cantores Robbie Williams e Nora Fatehi, além do grupo de rap Black Eyed Peas, são nomes especulados.

A festa acontecerá no estádio Al Bayt, que vai receber oito partidas, sendo uma delas a semifinal. A praça esportiva fica localizada a 40 quilômetros de Doha, na cidade de Al Khor. A cerimônia será iniciada às 12h (horário de Brasília) deste domingo (20).

Com narração de Luís Roberto, a TV Globo, o GloboPlay, o Sportv e o site Globo Esporte transmitem ao vivo a cerimônia.

Primeiro jogo: Catar x Equador

No mesmo palco, logo depois do show de abertura, a bola vai rolar para o primeiro jogo do mundial, o único deste domingo. O apito inicial será dado às 13h (horário de Brasília). Anfitrião da Copa, o Catar jogará diante de sua torcida contra o Equador. Integrantes do Grupo A, eles também têm como adversários Senegal e Holanda, que se enfrentam no mesmo horário, só que na segunda-feira (21), no estádio Al Thumama.

Anote aí: Os atacantes Akram Afif e Almoez Ali são os que mais chamam a atenção na seleção do Catar. No Equador, destaque para o lateral esquerdo Estupiñán, o zagueiro Hincapié e o volante Moisés.