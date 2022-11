Hoje no Catar: Holanda e Inglaterra estreiam na Copa do Mundo

O segundo dia de Copa do Mundo reserva três jogos, um deles envolvendo uma campeã mundial, a Inglaterra, favorita do duelo que abre essa segunda-feira (21). Com um time cheio de estrelas, a seleção que ergueu a taça em 1966 estreia diante do Irã. A agenda também conta com Senegal x Holanda e Estados Unidos x País de Gales. Confira a seguir os detalhes dos confrontos.

Inglaterra x Irã

A primeira partida do dia acontece às 10h (horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa. Não dá pra negar que a Inglaterra é grande favorita a vencer, com folga. O time inglês é repleto de astros: 25 dos 26 convocados jogam na Premier League. Somente Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, não joga na liga inglesa, considerada uma das mais fortes do mundo da bola. Artilheiro da última edição, na Rússia, o atacante Harry Kane ostenta a braçadeira de capitão.

O Irã promete montar uma forte defesa pra tentar segurar a Inglaterra. Diminuir os espaços do adversário e jogar no contra-ataque serão os grandes desafios da equipe. Com remanescentes da última Copa, a seleção iraniana tem o ponta Mehdi Taremi, titular do Porto, como grande destaque. O duelo ocorre pelo Grupo B, que conta também com Estados Unidos e País de Gales, outro confronto desta segunda-feira.

Estados Unidos x País de Gales

Após ficarem fora da última edição, na Rússia, em 2018, os Estados Unidos estão de volta à Copa do Mundo. Um dos principais destaques do time comandados pelo técnico Gregg Berhalter, é Pulisic, que joga no Chelsea. Reyna, do Borussia Dortmund, e Jesús Ferreira, do FC Dallas, também são outros nomes.

O País de Gales participa apenas pela segunda vez da Copa do Mundo. A primeira foi em 1958, quando foram eliminados pelo Brasil nas quartas de final após perderem por 1x0. O astro da seleção de 2022 é Gareth Bale, que acaba de comemorar o título da MLS pelo Los Angeles FC. A partida válida pelo Grupo B acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali.

Senegal x Holanda

Sob o comando do técnico Louis van Gaal, que abandonou a aposentadoria para assumir a reassumir a seleção, a Holanda chega como uma das favoritas a ir longe no Mundial. De Jong, Depay e Van Dijk estão entre os nomes da equipe.

Na seleção de Senegal, um grande desfalque. Sadio Mané, segundo melhor jogador do mundo, está lesionado e fora da Copa. Sem o astro, os candidatos a protagonista são o goleiro Edouard Mendy e o zagueiro Koulibaly, ambos do Chelsea, e o volante Gana Gueye, ex-PSG e hoje no Everton.

Também é preciso ficar de olho em Pape Matar Sarr, de 20 anos, que promete ser revelação. Após uma temporada de destaque no Metz, o meia foi contratado pelo Tottenham. A bola rola às 13h, no estádio Al Thumama.