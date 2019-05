Hoje rival, Uillian Correia quer ganhar no Barradão

Quem lembra de Uillian Correia? O volante, que atuou por dois anos no Vitória, defende agora a camisa do Bragantino. Na Série B, foi titular das cinco partidas da equipe.

Correia deixou o Vitória depois de disputar 79 jogos com a camisa rubro-negra. O jogador diz ter sido feliz no Leão.

“É gostoso voltar a um lugar em que você foi feliz. Mas hoje minha cabeça está focada no Bragantino. O pensamento é de uma vitória lá. Sabemos que é muito difícil jogar lá dentro, mas temos totais e reais condições de fazer uma grande partida", disse Correia.

Conhecimento de causa não falta a Uillian Correia, que prometeu ajudar o técnico Antônio Carlos Zago com informações sobre os ex-colegas.

“Posso falar um pouco sobre o campo e as características deles”, apontou.

Pelo Vitória, Uillian Correia foi campeão baiano em 2017, ano em que ajudou o clube na fuga do rebaixamento. No ano passado, saiu por empréstimo para o Coritiba no meio da temporada.

Vitória e Bragantino entram em campo nesta sexta-feira (30) às 21h30. A partida acontece no Barradão e é válida pela sexta rodada da Série B.