Hoje tem Brasil: sem Neymar e Danilo, Seleção enfrenta Suíça na Copa

Pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014 - quando foi eliminado na semifinal com goleada de 7x1 pela Alemanha -, o Brasil entrará em campo por uma partida do Mundial sem a presença do atacante Neymar. Hoje, a Seleção encara a Suíça, às 13h, no estádio 974, em Doha, capital do Catar, com a missão de superar a ausência do camisa 10 e encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Após a estreia com vitória por 2x0 sobre a Sérvia, os holofotes da Seleção foram voltados para Neymar. Ele sofreu uma entorse no tornozelo e foi vetado da primeira fase do Mundial. Além do atacante, o lateral direito Danilo teve o mesmo problema e também será ausência nos dois próximos jogos.

Como não poderia deixar de ser, a ausência de Neymar no time brasileiro preocupa, mas hoje, a “Neymar dependência” é menor e o técnico Tite acredita que o elenco tem peças que podem substituir o craque. Na entrevista antes do jogo, o treinador citou alguns nomes e elogiou o meia-atacante Rodrygo, do Real Madrid.

“Outros jogadores têm e estão surgindo em uma geração que é impressionante. Têm uma serenidade e calma, daqui a pouco vai aparecer a finta de um lance do Antony, uma assistência do Vini, uma criatividade do Richarlison na hora de finalizar, um cabeceio do Pedro, o Jesus ia fazer o gol no lance do segundo tempo, isso vai aparecer. Eles têm essa capacidade criativa. O Rodrygo corre que parece que tem a bola grudada no pé”, disse Tite.

Até aqui, o retrospecto do Brasil sem Neymar em Copas do Mundo é negativo: goleada para a Alemanha e derrota por 3x0 para a Holanda na disputa do terceiro lugar em 2014. Mas o Brasil de Tite já viveu a experiência de não ter o seu principal jogador e se saiu bem. Em 2019, o atacante não disputou a Copa América e a Seleção conquistou o título ao vencer o Peru por 3x1, no Maracanã.

Sem Neymar a responsabilidade de liderar o Brasil nos próximos jogos será dividida entre jogadores como o meia Lucas Paquetá e os atacantes Vinícius Júnior e Richarlison. O “Pombo” marcou dois gols na estreia.

Mudanças

Com duas ausências garantidas, o principal mistério no Brasil é sobre os substitutos de Neymar e Danilo. Tite fez jogo duro e não quis revelar a equipe antes da partida contra a Suíça, apesar de garantir que já tem a escalação definida.

“A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora (risos), passar na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, explicou o treinador.

Atualmente, seis jogadores disputam as duas vagas. No meio-campo, o volante Fred, do Manchester United, é quem leva vantagem. Ele treinou entre os titulares na última atividade do Brasil antes do jogo. Rodrygo, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro são as outras opções.

A entrada de Fred na equipe fará com que Lucas Paquetá seja avançado para fazer a função de meia-armador que Neymar exerceu na estreia.

Na lateral direita, a dúvida de Tite está entre improvisar o zagueiro Eder Militão ou escalar o veterano Daniel Alves. Aos 39 anos, o baiano é o substituto natural de Danilo, mas a falta de ritmo preocupa. A última vez que ele esteve em campo foi setembro, pelo Campeonato Mexicano. Desde então ele estava apenas treinando.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Tite.

Suíça: Sommer, Widmer, Schar, Akanji e Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.