Hoje tem palhaçada?! Confira os circos que chegam a Salvador neste fim de semana

Seja porque morria de vontade de ir e nunca teve o sonho realizado, seja porque sempre batia ponto quando eles chegavam na cidade, os circos causam fascínio em muita gente (de todas as idades) até hoje! No mês em que se celebra o Dia Mundial do Circo, Salvador recebe vários deles. Alguns, com direito a lona e picadeiro, outros com seus artistas protagonizando um verdadeiro espetáculo em teatros da cidade.

Neste fim de semana, por exemplo, O Grande Circo Mágico chega ao Teatro Sesc Casa do Comércio para contar um pedacinho da importante história do circo e sua resistência. No sábado e no domingo, sempre às 16h, o espetáculo reúne três atores que se transformam em mestres de cerimônias, e vão costurando a história junto aos artistas circenses, que apresentam números desse universo mágico, como malabares, trapézio, monociclos, e perna de pau.

Voltado para toda a família, O Grande Circo Mágico já foi visto por mais de nove mil espectadores entre as cidades de Goiânia, Brasília e Salvador com foco pedagógico e artístico para crianças de 02 a 10 anos.Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Assinantes do Clube Correio têm 49% de desconto.

Espetáculo O Grande Circo Mágico terá duas apresentações neste fim de semana no Teatro Sesc Casa do Comércio (Foto: Divulgação)

Com uma apresentação que mistura adrenalina e emoção, o Le Cirque chega à capital baiana nesta sexta-feira (13), a partir das 20h. Com mais de 40 artistas, entre bailarinos, trapezistas, acrobatas, equilibristas e malabaristas, o espetáculo Xtreme promete envolver e divertir o público durante uma hora e meia.

Le Cirque chega a Salvador neste fim de semana; circo será instalado na Av. Paralela (Foto: Divulgação)

Instalado na Av. Paralela, ao lado do Colégio Villa, o circo francês vai proporcionar aos baianos muita diversão com a presença de palhaços, apresentações musicais, de força, elasticidade e, como não poderia faltar em um grande circo, o incrível Globo da Morte. Em um ambiente de espaço reduzido, pilotos experientes vão fazer manobras simultaneamente com motos potentes, além de realizarem saltos que podem atingir 14 metros de altura.

O Le Cirque funcionará de quarta a sexta-feira, sempre às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, com apresentações às 15h, às 18h e às 20h. s ingressos custam de R$ 20 (meia / Cadeira Lateral) a R$ 100 (inteira / Cadeira Vip). Têm direito a meia-entrada crianças de 2 a 12 anos e idosos, além dos estudantes, mediante apresentação da carteira estudantil. Assinantes do Clube Correio têm 20% de desconto. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do circo, que abre a partir das 17h durante a semana, às 10h, aos sábados, domingos e feriados, e também no site Peixe Urbano.

Instalado na cidade desde a semana passada, o Tirullipa Circo Show segue durante todo o mês de março no Estacionamento Externo da Arena Fonte Nova. As apresentações acontecem até o dia 3 de maio; terças às sextas, sempre às 20h, e sábados, domingos e feriados em três horários: 16h, 18h, e 20h. Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 60, e estão à venda na bilheteria do local. Assinantes do Clube Correio têm 50% de desconto, de terça a sexta em qualquer horário.

Tirullipa Circo Show fica na cidade até o dia 3 de maio; circo está instalado no estacionamento da Arena Fonte Nova (Foto: Divulgação)

Os espetáculos, voltados para toda família, têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo. O Tirullipa Circo Show envolve profissionais com ampla experiência de mercado e logística, e segue padrões internacionais com uma estrutura totalmente repaginada, ampliação da capacidade para mais de 1600 pessoas e ainda mais conforto para receber o público.