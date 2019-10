Holanda consegue virada sobre Irlanda do Norte no fim do jogo

A Holanda só jogou bem os últimos dez minutos da partida, mas foram suficientes para derrotar a Irlanda do Norte, de virada, por 3 a 1, nesta quinta-feira (10), em Feyenoord, pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa-2020. Em outro jogo da chave, Bielo-Rússia e Estônia empataram sem gols, em Minsk.

Com estes resultados, Holanda, Alemanha e Irlanda do Norte somam 12 pontos cada, mas as duas primeiras seleções têm cinco jogos disputados, contra seis dos irlandeses. No domingo, a Bielo-Rússia vai receber a Holanda, enquanto a Alemanha visitará a Estônia.

O primeiro tempo em Feyenoord foi péssimo. As duas equipes pouco produziram no ataque e os goleiros foram espectadores de luxo. Na segunda etapa, a Holanda voltou um pouco melhor, mas a Irlanda abriu o placar, aos 29 minutos.

Após falha total da zaga holandesa, inclusive do badalado Virgil van Dijk, Stuart Dallas cruzou da direita e Josh Magennis fez de cabeça. Em desvantagem, a Holanda foi para o desespero. Aos 35, após cruzamento da esquerda, Memphis Depay, de bico, empatou a partida. No sufoco, Frenkie de Jong completou a jogada em cima da linha e até segurou na trave para fazer o gol da virada, aos 46 minutos.

Ainda havia tempo para o terceiro gol holandês, após contra-ataque iniciado por Frenkie de Jong e concluído mais uma vez por Memphis Depay, que demonstrou grande categoria para deslocar o goleiro Bailey Peacock-Farrell. Foi visível o alívio do técnico holandês Ronald Koeman no banco de reservas.

No Grupo G, Robert Lewandowski fez os três gols da vitória da Polônia sobre a Letônia, em Riga. Em todos os lances, o atacante do Bayern de Munique demonstrou sua característica de grande finalizador.

Restando três rodadas para o fim das Eliminatórias, os poloneses atingiram 16 pontos, três à frente da Áustria, que derrotou Israel, por 3 a 1, em Viena. Os israelenses permanecem com oito pontos.

Já a Macedônia do Norte obteve uma importante vitória, ao bater a Eslovênia, por 2 a 1, em Spokje. Os dois gols foram marcados por Eljif Elmas, jogador do Napoli. As duas equipes somam 11 pontos e continuam na briga por uma das duas vagas.

No domingo (13), a Polônia receberá a Macedônia do Norte, enquanto a Áustria visitará a Eslovênia. Na terça-feira, o duelo será entre Israel e Letônia.