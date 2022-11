Holanda divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

A Holanda divulgou nesta sexta-feira (11) a lista com os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. O anúncio foi feito pelo técnico Louis van Gaal, que está invicto no comando da seleção desde que foi contratado no meio do ano passado.

O zagueiro Van Dijk faz parte da lista, ao contrário do meio-campista Gravenberch. O jogador de 20 anos, que defende o Bayern de Munique, é considerado uma promessa, mas não foi convocado para o Mundial.

A estreia da Holanda no Mundial está marcada para o próximo dia 21 de novembro, contra Senegal, às 13h (de Brasília). Integrante do grupo A, a seleção europeia também vai encarar Catar e Equador.

Confira a lista completa com os 26 jogadores convocados pela Holanda:

Goleiros: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) e Remko Pasveer (Ajax);

Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Stefan De Vrij (Inter de Milão), Matthijs De Ligt (Bayern de Munique), Tyrell Malacia (Manchester United) e Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Frenkie De Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten De Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) e Xavi Simons (PSV);

Atacantes: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk De Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge) e Wout Weghorst (Besiktas).