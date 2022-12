Holanda é a primeira seleção a garantir vaga nas quartas da Copa

Nada de susto ou sufoco. A Holanda confirmou o favoritismo e venceu os Estados Unidos no primeiro jogo das oitavas de final, que estreou a fase mata-mata da Copa do Mundo do Catar.

O triunfo por 3x1, conquistado neste sábado (3), no estádio Internacional Khalifa, garantiu a vaga da equipe europeia nas quartas de final do torneio.

Os gols de Dumfries, Blind e Memphis Depay fizeram a Laranja Mecânica seguir em busca da primeira taça. O sonho acabou para o time norte-americano, que está eliminado do Mundial. Wright anotou o tento de honra.

O gol de Dumfries que vai garantindo a classificação da Holanda! #NED — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) December 3, 2022

Várias assinaturas, mas um destaque em especial: Dumfries. Além de balançar a rede, ele deu duas assistências. Sob sua liderança, o time treinado por Louis van Gaal sacudiu pra longe a passividade apresentada na fase de grupos e se impôs para se classificar às quartas do Mundial pela sétima vez.

Agora, os holandeses vão enfrentar o vencedor do confronto entre Argentina e Austrália, que também acontece neste sábado, às 16h, no estádio Ahmad Bin Ali.