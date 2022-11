Holanda e Equador empatam e Catar é primeira eliminada da Copa

Líderes do grupo A, Holanda e Equador empataram por 1x1 nesta sexta-feira (25), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Os holandeses seguem na ponta da chave com quatro pontos por levar vantagem no número de cartões recebidos. O resultado eliminou o Catar do Mundial.

Em um jogo com chances para os dois lados, a Holanda saiu na frente ainda no primeiro tempo. O atacante Gakpo repetiu a estreia e mandou um belo chute de fora da área para abrir o placar aos cinco minutos.

O empate equatoriano poderia ter saído nos acréscimos, mas a arbitragem anulou o gol de Estupiñán por impedimento. Na segunda etapa, o artilheiro da Copa apareceu.

Enner Valencia pegou o rebote do goleiro e deixou tudo igual. Foi o terceiro gol do atacante no Mundial do Catar. Ele lidera a artilharia de forma isolada.

O segundo gol do Equador só não saiu com Gonzalo Plata porque a bola explodiu no travessão. Do outro lado, a Holanda também ficou no quase e o duelo terminou mesmo empatado.

Os classificados do grupo A vão ser definidos na última rodada. Holanda e Equador jogam por empates contra Catar e Senegal, respectivamente. No caso de Senegal, que tem três pontos, a vitória garante a vaga nas oitavas de final.

Já o Catar, que recebe e disputa a Copa do Mundo pela primeira vez, está eliminada do Mundial. A equipe só pode somar mais três pontos, já que perdeu as duas primeiras partidas, e não tem chance de classificação.