Holanda encerra campeonato sem campeão e rebaixamento

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) declarou o campeonato nacional como encerrado. A medida foi tomada nesta sexta-feira (24) após o primeiro ministro do país, Mark Rutte, proibir jogos de futebol até setembro.

A organização decidiu então que a Eredivisie, a principal liga do país, está concluída sem um campeão declarado. Também não haverá rebaixamento ou acesso para os clubes da segunda divisão.

O encerramento da liga holandesa ocorre após a Uefa liberar a conclusão dos campeonatos nos casos em que os governos proibírem os jogos por um período longo e que não haja tempo hábil para o encerramento da temporada.A expectativa da entidade européia é de que os campeontos sejam concluídos até, no máximo, agosto.

Apesar de decretar que o torneio não terá um campeão, a Federação Holandesa indicou que o Ajax ficará com a vaga direta na Liga dos Campeões, enquanto o AZ Alkmaar vai para os playoffs. As duas equipes estavam empatadas na liderança da competição, com 56 pontos.

Já Feyenoord, PSV, Willem II, Utrecht e Vitesse se classificam para a Liga Europa.A decisão mais polêmica, no entanto, ficou para a parte de baixo da tabela.

O Fortuna Sittard (que disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão), o ADO Den Hag e o lanterna Waalwijk se salvaram do rebaixamento. Já o Cambuur e o De Graafschap, que tinham boas vantagens na segundona, viram o acesso escapar pelas mãos.