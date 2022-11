Holanda sofre, mas vence Senegal em estreia na Copa do Mundo

O retorno da Holanda à Copa do Mundo aconteceu com roteiro de tensão. Ausente do Mundial da Rússia, a ‘Laranja Mecânica’ suou diante de Senegal, pela estreia na Copa do Catar, nesta segunda-feira (21), mas no fim venceu por 2x0 e divide a liderança do grupo A com o Equador, que bateu os donos da casa pelo mesmo placar.

Considerada a favorita para ficar com a primeira colocação do grupo, a Holanda teve muita dificuldade diante de Senegal. Mesmo sem o atacante Mané, cortado da Copa do Mundo por lesão, o time africano fez um jogo aberto e criou boas chances para abrir o placar.

Diante do duelo equilibrado, o triunfo holandês só começou a sair do papel aos 40 minutos do segundo tempo. O goleiro Mendy saiu mal e o atacante Gakpo usou a cabeça para abrir o placar no estádio Al Thumama.

O gol deixou a Holanda mais tranquila na partida, mas Senegal teve chance de empatar nos oito minutos de acréscimos dados pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Já no finalzinho da partida, ainda deu tempo para o meia Klaasen pegar o rebote de Mendy e anotar o segundo dos holandeses.

O próximo confronto da Holanda na Copa do Mundo será contra o Equador, na sexta-feira (25). No mesmo dia, Senegal pega o Catar.