Holanda tem surto de gripe às vésperas das oitavas da Copa

A Holanda ganhou uma preocupação extra às vésperas das oitavas de final da Copa do Mundo. Um dia antes da equipe enfrentar os Estados Unidos, neste sábado (3), o técnico Louis van Gaal confirmou que alguns jogadores do elenco estão com sintomas gripais.

O comandante não deu muitos detalhes sobre o problema. Não especificou quantos jogadores não estão se sentindo bem, nem quais são eles. Mas minimizou a situação, e culpou o ar-condicionado. "Dei um dia de descanso. Com este grupo, eles comunicam isso comigo, ouço os meus jogadores", afirmou.

"Todos estão em forma e disponíveis, mas há alguns jogadores com sintomas de gripe. Parece que é por causa do ar-condicionado. Não me incomoda. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Se isso acontecer no grupo, é claro que é preocupante", completou.

A partida contra os Estados Unidos será às 12h deste sábado (3), no estádio Internacional Khalifa. Tradicionalmente, a Holanda oferece mais perigo. Mas Van Gaal demonstrou preocupação com a força física que os americanos mostraram nos confrontos anteriores.

"Os Estados Unidos são um time muito enérgico, com jogadores fisicamente fortes. É duro para qualquer adversário, isso se nota pelos resultados. Faremos de tudo para superá-los. Acho que eles se desenvolveram bem. Eles também têm jogadores que atuam em clubes europeus de alto nível, então é lógico que vão alcançar resultados. É um processo. Talvez eles mesmos não esperassem", analisou.