Holanda vai às oitavas da Copa; Catar se despede com derrota

Anfitrião da Copa do Mundo, o Catar se despediu do Mundial com mais uma derrota. Nesta terça-feira (29), a equipe foi derrotada por 2x0 pela Holanda, no estádio Al Bayt. O resultado confirmou a classificação holandesa para as oitavas de final como líder do grupo A.

A Holanda entrou em campo precisando apenas de um empate para avançar ao mata-mata, mas não teve dificuldade para conseguir a vitória. Em um jogo tecnicamente fraco, Gakpo abriu o placar no primeiro tempo. O atacante é um dos artilheiros do Mundial, com três gols.

No segundo tempo, Frankie de Jong anotou mais um para a Holanda. O meia Berghuis fez o terceiro, mas o árbitro flagrou um toque de mão e anulou o tento.

Líder do grupo A, a Holanda enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do grupo B.