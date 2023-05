Homem acusado de homicídio em 2021 é preso em Camaçari

Um homem acusado de envolvimento na morte de Leandro França Paim, ocorrido na Baixa do Tubo, em agosto de 2021, foi preso em Camaçari, nesta terça-feira (30). O cumprimento do mandado de prisão ocorreu durante a Operação Pacificação, deflagrada pelo departamento no bairro de Itapuã e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Durante as ações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que visam também à prisão de envolvidos em homicídios e outros Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). A titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), delegada Zaira Pimentel, informou que a operação complementará informações para outros desdobramentos das investigações.

“Além da elucidação do homicídio de Leandro, com a prisão de todos os envolvidos, visamos à redução dos índices de violência na região de Itapuã e, consequentemente, restabelecer a tranquilidade entre as comunidades”, informou.