Homem acusado de tentar matar ex-esposa e filha é preso na Bahia

Um homem acusado de tentar matar a ex-esposa e a própria filha com golpes de marreta foi preso em flagrante nesta quarta-feira (28), no município de Mairi, no centro-norte baiano. Conforme a investigação da Delegacia Territorial, a mulher possui uma medida protetiva e foi descumprida pelo agressor que não aceita o fim da relação.

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (27), o homem adentrou a residência da mulher e desferiu golpes de marreta em sua cabeça, na ação a filha do casal também ficou ferida, as duas foram levadas com ferimentos graves para o Hospital Municipal. “O seu outro filho, que, em luta corporal com o pai, conseguiu retirar a marreta. Ele fugiu logo em seguida ficando escondido em um matagal”, relatou o titular da DT/Mairi, delegado Paulo Victor Muniz Ferreira Magalhães.

Em ato contínuo, equipes da DT de Mairi e da Polícia Militar passaram, desde o ocorrido, a diligenciar no sentido de encontrar o suspeito, que estava escondido. “Entretanto, ele compareceu espontaneamente à DT de Mairi, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que as equipes ainda estavam diligenciando na área de mata”, relatou o delegado.

O homem foi ouvido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado para a carceragem ficando à disposição da Justiça.