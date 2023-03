Homem agride esposa no rosto com fatia de pizza durante briga

Uma mulher foi agredida no rosto pelo marido de uma forma bastante curiosa. Durante a discussão do casal, Ortelio Lazaro Alfonso, de 39 anos, arremessou uma fatia de pizza na região da face. O caso aconteceu na Flórida, Estados Unidos, no dia 17 de março.

Ao chegarem na casa do casal, os policiais viram uma cena que parecia de terror, mas era apenas molho de tomate: o lado esquerdo do rosto e do cabelo da vítima estavam cobertos com o molho, além da blusa com marcas vermelhas.

"Observei que havia molho de pizza nas paredes e no teto da área da cozinha, o que corroborou ainda mais a declaração da vítima", disse um policial em entrevista ao site The Smoking Gun.

Na delegacia, Ortelio falou que tinha discutido feio com a esposa, mas negou que tenha agredido, já que "não golpeou fisicamente a vítima com as mãos, apenas com a pizza".

Ele foi solto no dia seguinte e a audiência do caso está marcada para o dia 29 de março.