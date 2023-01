Um homem agrediu a ex-companheira na manhã desta terça-feira (24), na Avenida Cardeal da Silva, na Federação. Em cena divulgada nas redes sociais, ele aparece discutindo com policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 41ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para a ocorrência com informação de uma confusão e encontrou um homem e uma mulher feridos na entrada do prédio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar atendimento médico.

A PM deu assistência à mulher e tentou prestar socorro ao homem, que se recusou a ser atendido. Ele entrou no imóvel e se trancou em um dos cômodos.

Homem agride ex-mulher e discute com PMs na Avenida Cardeal da Silva https://t.co/MFngBnR5HI



Ele ainda teria jogado objetos do último andar do prédio para a rua #Correio24h pic.twitter.com/LJsq6j5H68 — Jornal Correio (@correio24horas) January 24, 2023

A mulher foi levada pela PM até uma delegacia especializada para prestar depoimento depois de ser atendida. Depois de um tempo, uma pessoa que informou ser parente do homem o convenceu a ser atendido. Em seguida, ele foi levado para uma unidade médica para atendimento e também deve prestar depoimento.

"De forma preventiva, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e permaneceu no local até a finalização da ocorrência", diz a PM em nota.

De acordo com a TV Bahia, a mulher teve ferimentos no rosto e no corpo. O homem, durante o episódio, teria jogado objetos de dentro do imóvel, no último andar do prédio, em direção à rua.