Homem-Aranha: Através do Aranhaverso ganha trailer inédito; assista

A Sony Pictures Animation revelou um trailer inédito de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, nova aventura de Miles Morales e Gwen Stacy.

Veja o trailer:

Leia a sinopse oficial de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso: “Depois de se reunir com Gwen Stacy, o Amigão da Vizinhança do Brooklyn, Homem-Aranha é catapultado através do multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregadas de proteger a existência do multiverso. Mas, quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontando as outras Aranhas e precisa repensar o que significa ser um herói para salvar as pessoas que mais ama."

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso tem estreia marcada para 2 junho de 2023. Há ainda um terceiro longa previsto para 29 de março de 2024.