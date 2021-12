Homem-Aranha: Sem Volta para Casa bate novos recordes de bilheteria no Brasil

Depois de impressionar com a bilheteria recorde nos Estados Unidos e Canadá, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa também bateu recordes de venda de ingressos no Brasil. De acordo com informações da Sony Pictures, o filme do "amigão da vizinhança" levou mais de 5,2 milhões de pessoas ao cinema e bateu a marca de mais de R$ 105 milhões em bilheteria, incluindo as pré-estreias pagas.

Com isso, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa se tornou a maior abertura de todos os tempos no Brasil, o filme de melhor desempenho da Sony Pictures nos cinemas e, ainda, é a maior bilheteria desde o começo da pandemia de covid-19.

Quando comparado com primeiro filme desta nova trilogia do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, o novo longa-metragem ficou 2% acima de toda a bilheteria da carreira do primeiro filme solo do herói.

Veja o trailer filme que segue em cartaz nos cinemas:

Vale ressaltar que, para este desempenho, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa tomou conta das salas de cinema no Brasil. De acordo com a Comscore, que faz medição de bilheteria no país, o filme dominou 94,40% das bilheterias dos cinemas neste final de semana.

Estrelado por Tom Holland, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa volta a acompanhar Peter Parker em sua rotina em Nova York. No entanto, quando um feitiço do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) dá errado, vilões de outras realidades começam a entrar no universo do herói.